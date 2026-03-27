[헤럴드경제=장연주 기자] 가수 겸 배우 이혜영이 반려견 얼굴에 낙서해 동물학대 논란에 휩싸이자 별다른 사과나 해명없이 조용히 게시물을 삭제했다.

이혜영은 지난 25일 자신의 인스타그램에 “네 덕에 즐거웠다”라는 글과 함께 짧은 영상을 게재했다.

영상 속에서는 이혜영이 반려견과 얼굴을 맞대고 여유로운 시간을 보내는 모습이 담겼다.

그런데 영상 속 반려견의 얼굴에는 화장품을 이용한 낙서 같은 흔적이 발견됐다. 눈가에는 아이라인이 그려져 있었고, 코와 볼 주변에는 볼터치와 흉터 자국까지 발견됐다.

이를 두고 사회관계망서비스(SNS)에서 동물학대 논란이 일었다.

일부 누리꾼들은 “말을 못한다고 저렇게 낙서하는 게 말이 되냐”, “저것도 동물학대다”, “반려견 예뻐하는 게 아니라 괴롭히는 것이다” 등 강하게 비판했다.

결국 논란이 확산되자 이혜영은 문제의 게시물을 삭제했다.

한편, 이혜영은 2004년 가수 이상민과 결혼했지만 이듬해 이혼했다. 이어 2011년 부재훈 MBK파트너스 부회장과 재혼했다.