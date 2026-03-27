여성 창업자의 사업화 기회를 확대하기 위한 ‘제27회 여성창업경진대회’의 참가자 신청 접수가 시작됐다.

중소벤처기업부 주최, (재)여성기업종합지원센터 주관으로 진행되는 이번 대회는 여성 특화 분야 발굴 및 육성을 위한 국내 유일의 여성 특화 창업경진대회로, 총 1억1000만 원 규모의 상금이 주어진다. 참가는 창업 후 7년 미만의 여성 창업기업팀 및 예비 여성창업팀이면 누구나 신청 가능하다.

모집분야는 ▲펨테크, 바이오·헬스케어, 빅데이터·인공지능(AI) 등 기술·혁신 분야 ▲여성·가족케어, K-뷰티, K-푸드 등 라이프·소비재 분야로 나뉘어 진행된다. K-뷰티, K-푸드, 펨테크 등 여성 강점분야 참가자의 경우 우대한다.

대상 수상팀은 중소벤처기업부 장관상과 2천만원의 상금이 지급된다. 여성창업기업팀은 최대 1천만원 규모의 사업화 자금이 지원될 예정이다. ‘도전 K-스타트업 2026’ 여성리그 예선 참여 기회도 주어지며, 참가팀을 대상으로 모의발표대회 및 전문가 컨설팅 등 후속 지원도 예정되어 있다.

또한, 여성 창업기업 간 네트워킹 기회제공, 전국 18개 센터 창업보육실 입주 및 센터 주관 글로벌 액셀러레이팅 프로그램 참여시 가점 부여 등 다양한 수상팀 혜택도 마련됐다.

금번 ‘제27회 여성창업경진대회’ 신청 접수는 3월 23일 시작됐으며, 오는 4월 16일 오후 3시까지 진행된다. 여성기업종합정보포털에서 안내 및 교육을 수강할 수 있으며, 대회 신청은 K-스타트업 홈페이지를 통해 가능하다.

이번 대회 참가자를 위한 권역별 설명회도 3월 27일 천안을 시작으로 3월 31일 서울, 4월 3일 대구, 4월 7일 서울 2차 설명회가 각 지역센터에서 진행된다.

관계자는 “여성 창업자들이 보다 안정적으로 도전하고 성장할 수 있는 환경을 조성하고자 한다. 경쟁을 넘어 여성 창업자들의 기술력과 아이디어를 실질적인 사업화로 연결할 수 있는 기회가 될 것이라 본다”고 전했다.