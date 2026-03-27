[헤럴드경제=채상우 기자] 28일 일산 몬스터하우스에서 열리는 ‘TFC 드림 08’ 이 예상치 못한 대진 변경의 파고를 넘고 더 뜨거운 열기를 예고했다.

당초 메인 이벤트를 장식할 예정이었던 이고르 김과 앤드류 허먼의 경기가 앤드류 허먼의 갑작스러운 부상으로 무산되는 악재를 맞았으나, TFC 측은 신속한 재정비를 통해 대회의 밀도를 높였다. 이번 대회의 새로운 주인공은 페더급의 ‘무패 신성’ 엄인서와 ‘베테랑 테크니션’ 정준희다.

메인 이벤트로 승격된 엄인서(대가리)와 정준희(Shadow)의 대결은 단순한 대체 경기를 넘어, 페더급의 세대교체 흐름을 단번에 확인할 수 있는 ‘빅 매치’로 평가받는다.

전역 후 무패 행진을 달리고 있는 엄인서는 이번 승격된 메인 이벤트를 자신의 시대가 왔음을 알리는 대관식으로 만들겠다는 각오다. 이에 맞서는 정준희는 국제 무대에서 검증된 정교한 타격과 노련한 경기 운영을 앞세워 신성의 거친 기세를 잠재우려 한다. TFC 측은 “갑작스러운 대진 변경에도 불구하고 묵묵히 땀 흘려온 두 선수의 패기와 열정이 대회의 진정한 가치를 증명할 것”이라며 기대를 숨기지 않았다.

언더카드와 메인카드를 아우르는 총 7개의 매치업은 각기 다른 서사로 팬들을 기다린다.

‘백두산’ 이호준과 ‘런던의 거북이’ 우성재는 축구선수 출신의 폭발력과 올림픽 복서의 중압감이 격돌하는 중량급의 진수를 보여줄 예정이다.

젊은 신인 최성태가 2년 전의 패배를 설욕하기 위해 ‘예비 아빠’ 김지영의 기저귀 값 투혼과 마주한다.

베테랑 강민성의 노련함과 티탄 파이터 권지호의 패기가 맞붙는 웰터급 매치 또한 놓칠 수 없는 관전 포인트다.

“선수의 땀은 배신하지 않는다”… TFC의 만반의 준비

TFC 운영본부는 마지막까지 대진 유지와 선수 관리에 만전을 기하고 있다. 부상 악재를 딛고 재정비된 이번 대회는, 패자에게 다시 기회를 주고 신인을 발굴한다는 ‘드림’ 시리즈 본연의 취지에 맞게 가장 순수한 투지와 패기를 조명할 계획이다.

TFC 관계자는 “대진 변경이라는 혼란 속에서도 선수들은 오직 케이지 위에서의 증명만을 생각하며 훈련에 매진했다”며, “오는 28일 일산 몬스터 하우스에서 그들이 흘린 땀방울이 어떤 결과로 꽃피울지 직접 확인해 달라”고 전했다.

대한민국 MMA의 미래를 결정지을 ‘TFC 드림 08’ 은 오는 3월 28일(토) 일산 몬스터 하우스에서 화려한 막을 올린다.

[TFC 드림 08 대진 일람]

메인 이벤트: 엄인서 vs 정준희 (페더급)

메인 4경기: 이호준 vs 우성재 (계약체중 -110kg)

메인 3경기: 강민성 vs 권지호 (웰터급)

메인 2경기: 김형준 vs 최인범 (웰터급)

메인 1경기: 최성태 vs 김지영 (라이트급)

언더 2경기: 최상연 vs 아부바크르 (웰터급)

언더 1경기: 김영진 vs 박광준 (플라이급)

[대회 관람 정보]

일시 : 2026년 3월 28일 (토) 16:00 (언더카드) / 17:00 (메인카드)

장소 : 일산 몬스터하우스

티켓 현황 : VVIP / VIP 매진 (일반석 잔여분 문의)

티켓 문의 : 황선묵 (010-3445-8411)