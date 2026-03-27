부산 사직야구장 3루 외야 지역 ‘르노 존’ 운영 서울 잠실야구장서 불펜카 ‘그랑 콜레오스’ 지원

[헤럴드경제=서재근 기자] 르노코리아가 2026 프로야구 시즌 개막에 맞춰 부산 사직야구장과 서울 잠실야구장에서 야구팬들과의 브랜드 접점을 확대한다고 27일 밝혔다.

먼저, 르노코리아는 2026 시즌 동안 생산공장이 위치한 부산 사직야구장 3루 외야 지역에 ‘르노 존’을 운영해 부산 지역 팬들과의 브랜드 접점을 넓히고, ‘메이드 인 부산(Made in Busan)’의 스토리텔링을 강화한다. 또한, TV 중계 노출량이 많은 포수 뒤 본부석 광고와 중앙 전광판 광고를 통해 브랜드 노출을 한층 확대할 방침이다.

서울 잠실야구장에서는 LG트윈스의 불펜카로 중형 SUV(스포츠유틸리티차량) ‘그랑 콜레오스’를 지원해 관중들에게 특별한 볼거리를 선사한다. 불펜카는 LG트윈스 홈 경기 시 시구자의 이동을 위한 전용 차량으로, 오는 3월 28일 잠실구장 개막전에서 시구를 맡은 LG트윈스 김용일 수석 트레이닝 코치가 첫 탑승자로 나설 예정이다. 이와 함께 르노코리아는 잠실야구장에서도 본부석 광고를 진행하며 브랜드 접점을 확대할 계획이다.

올 시즌 LG 트윈스의 불펜카로 활용되는 중형 SUV ‘그랑 콜레오스’는 2024년 ‘올해의 SUV’ 3관왕, ‘SUV 중 최고 점수로 2024년 KNCAP 1등급’을 획득하며 상품성을 입증한 패밀리 SUV다. 넉넉한 실내 공간과 효율적인 연비, 첨단 편의·안전 사양, 우수한 차체 안전성을 두루 갖춘 그랑 콜레오스는 차량 보유 5개월 이상 고객의 95% 이상이 높은 만족도를 나타내는 등 시장의 호평이 꾸준히 이어지고 있는 모델이다.

한편, 르노코리아는 오는 4월 12일부터 19일까지 부산시 금정체육공원에서 열리는 ‘르노 부산오픈테니스대회 2026’에도 공식 타이틀 후원사로 참여하며 활발한 스포츠 후원 활동을 펼치고 있다.

이를 통해 르노코리아는 글로벌 브랜드의 ‘롤랑가로스’ 프리미엄 파트너 참여와 같은 스포츠 스폰서십 활동을 국내로 확장하고, 자사의 모토인 ‘본 인 프랑스, 메이드 인 코리아(Born in France, Made in Korea)’의 스토리텔링을 더욱 공고히 한다는 전략이다.