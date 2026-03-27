중소기업 전시 마케팅 역량·수출 기반 강화 위해

[헤럴드경제=박준환 기자]시흥시가 지난 26일 킨텍스 제1전시장에서 킨텍스와 ‘중소기업 전시마케팅 역량 강화를 위한 상호협력 협약’을 체결했다.

이날 협약식에는 시흥시와 킨텍스 주요 관계자들이 참석해 중소기업의 해외 전시회 참가 지원과 글로벌 시장 진출 확대를 위한 협력 의지를 다졌다.

이번 협약은 해외 전시회 참가 경험이 부족한 중소기업의 실질적인 전시 마케팅 역량을 높이고, 수출 기반을 강화하기 위해 추진됐다.

양 기관은 협력을 통해 ▷사전 마케팅 교육 ▷전시 전문가와 함께하는 현장 벤치마킹 ▷맞춤형 수출 멘토링 ▷전시 참가 이후 성과 컨설팅 등 전 과정에 걸친 단계별 지원 프로그램을 운영할 계획이다.

앞서 시는 지난해 킨텍스와 함께 지역 중소기업 14개사를 선정해 전시 마케팅 역량 강화 지원사업을 추진했으며, 말레이시아에서 열린 ‘케이 브랜드 위크(K-Brand Week)’에 시흥시 단체관으로 참가했다.

참여 기업들은 대부분 해외 전시회 경험이 없었으나, 사전 최고경영자(CEO) 및 실무자 교육과 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 경기북부지원단 수출 전문가의 1대1 멘토링 등 체계적인 준비 과정을 거쳐 전시에 참여했다.

그 결과, 3일간 진행된 전시에서 해외 바이어와 총 186건, 약 130만8000달러 규모의 수출 상담 실적을 기록하는 등 가시적인 성과를 거뒀다. 전시회 종료 이후에도 성과 분석과 일대일 맞춤형 컨설팅을 통해 기업들의 후속 수출 전략 수립을 지원했다.

시는 이번 협약을 계기로 킨텍스와 3개년 협력체계를 구축하고, 참여 기업이 글로벌 시장에서 경쟁력을 갖추고 안정적으로 안착할 수 있도록 지원을 확대할 방침이다. 특히 아시아를 넘어 유럽과 미주 등 다양한 해외 시장 진출을 적극 지원할 계획이다.