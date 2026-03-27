비상경제대책 전담반 구성, 경제 동향 상시 모니터링...신용보증·물가 점검 등 민생 안정 대책 추진

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 도봉구(구청장 오언석)가 비상경제대책 전담반(TF)을 구성하고 지역경제 안정에 총력을 기울이고 있다.

현재 구는 중동 지역 정세 불안에 따른 글로벌경제 변동성에 대비해 지역 내 경제 동향을 상시 모니터링하고 신속 대응하고 있다.

생산비 증가와 판로 위축으로 중소기업과 소상공인의 경제적 부담이 가중되고 있다. 구는 이 같은 위기를 극복하기 위해 업체당 최대 2억 원 규모의 특별 신용보증을 실시한다.

3월 30일부터 자금 소진 시까지 별도 접수창구를 운영해 신용보증을 지원할 계획이다. 대출 실행일로부터 1년간 연 1% 구에서 따로 이자 지원도 제공할 예정이다.

구는 원자재 가격 상승에 따른 주민 부담을 최소화하기 위해서도 상시 물가 점검 체계를 가동하고 있다. 현재 중‧대형마트 14개소, 개인서비스업소 600여 개소를 대상으로 기초생활용품 품목 등에 대한 가격 조사를 실시하고 있다.

유가 변동성 동향도 집중적으로 점검하고 있다. 판매가격 동향을 면밀히 파악하고 있으며, 특히 매점매석 행위 신고센터를 운영하며 불공정 거래 행위를 단속하고 있다.

구 관계자는 “중동 정세가 안정될 때까지 비상경제대책 전담반을 상시 운영하고 현장 추가 대책을 발굴, 추진해나갈 예정”이라고 밝혔다.

오언석 도봉구청장은 “구는 상황을 예의주시하고 기업과 소상공인, 주민의 일상을 지키기 위해 가용 수단을 모두 동원해 피해를 막겠다”고 말했다.

앞서 구는 지난 3월 23일 구청장 주재로 중동발 경제불안에 따른 비상경제대책회의를 열었다. 이날 관계 부서에서는 지역경제 피해 최소화와 민생 안정을 위한 분야별 대응방안을 검토‧확정하고 대책을 추진해나가기로 했다.