이란 육군사령관 국경 시찰…“지상전은 적에 더 위험”

[헤럴드경제=정목희 기자] 미국의 이란 지상전 가능성이 거론되면서, 이란 내부에서는 군 대응을 강조하는 선전성 보도가 확산하고 있다.

이란 타스님뉴스는 26일(현지시간) 군 소식통을 인용해 “지상전을 위해 100만명 이상을 조직한 데 이어, 최근 며칠 사이 바시즈 민병대와 이슬람혁명수비대(IRGC), 정규군(아르테시) 부대에 참전을 자원하는 청년들의 요청이 쇄도하고 있다”고 보도했다.

이 소식통은 “미국이 남부 전선에서 지상전을 전개하는 ‘역사적 어리석음’을 범할 가능성이 있다는 관측이 퍼지면서, 이란 지상군 내부에서는 자국 영토를 미국에 ‘역사적 지옥’으로 만들겠다는 의지가 강해지고 있다”고 주장했다.

이들이 언급한 100만명의 병력은 혁명수비대와 정규군, 바시즈 민병대 예비군을 모두 포함한 규모로 추정된다.

그간 이란 매체들은 드론과 미사일 발사 장면을 중심으로 선전 영상을 제작해왔지만, 최근에는 지상군 특수부대 훈련 모습을 역동적으로 편집한 영상도 유포하고 있다.

이날 이란 매체들은 정규군 육군 사령관이 국경 부대를 시찰하며 장병을 격려했다고도 전했다.

알리 자한샤히 육군 사령관은 이날 국경을 방문해 “지상전은 적에게 더 위험할 것이며 회복하지 못할 더 큰 대가를 치르게 할 것”이라며 “국경에서 적들의 모든 동태는 매 순간 정확히 감시되고 있고 우리 군은 어느 시나리오에도 준비됐다”고 말했다.

지난달 28일 미국·이스라엘의 이란 공격이 개시된 이후 이란 육군 사령관이 언론에 등장한 것은 이번이 처음이다.

자한샤히 사령관은 국민의 지지로 충천한 군의 사기와 국경을 지키는 육군 부대의 강력한 전투력을 치하한 뒤 “한 치의 이란 영토까지 전사들의 기민함과 준비태세로 보호받아야 한다”고 강조했다.

그러면서 “육군은 이란 국경의 모든 곳에서 적과 대면할 각오가 됐다”며 “적들을 지상에서 함정에 몰아넣을 것”이라고 경고했다.