[헤럴드경제=문영규 기자] 최태원 SK그룹 회장이 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO), 마크 저커버그 메타 CEO 등 글로벌 빅테크 수장들의 서명이 담긴 손목 깁스를 공개했다.

최 회장은 지난 25일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “기브스 푼 기념으로 올린다”며 “출장 때마다 빨리 회복하라고 싸인해준 친구들 덕분에 깁스와 정이 들었다”면서 9개의 서명이 담긴 깁스 사진을 올렸다.

마크 저커버그 메타 CEO가 직접 서명을 하는 영상과 함께 젠슨 황 CEO와 함께 엄지를 들어보인 사진도 함께 올라왔다. 순다르 피차이 구글 CEO와 손정의 소프트뱅크그룹 회장이 직접 서명하는 모습도 담겼다.

최 회장은 자녀와 테니스를 치다 손목에 금이 가는 부상을 입었고 8주 정도 깁스를 착용한 채 지난달 미국 실리콘밸리, 시애틀 등을 방문하며 해외 출장 일정을 이어간 것으로 알려졌다.

그는 엔비디아와 구글, 마이크로소프트, 브로드컴, 메타 등 글로벌 빅테크 최고경영자(CEO)들과 연쇄 회동했으며 특히 실리콘밸리에선 젠슨 황 CEO와의 ‘치맥회동’으로 화제가 됐다.

글로벌 빅테크 수장들이 깁스에 남긴 서명은 인공지능(AI) 반도체 공급망 파트너십을 상징적으로 보여주는 것이라는 평가다.

엔비디아, 구글, 메타 등 글로벌 빅테크들이 AI 인프라 구축 경쟁을 이어가는 가운데 SK하이닉스의 고대역폭메모리(HBM) 수요가 급증하며 안정적인 반도체 공급이 요구되는 상황이다. 공급사인 SK하이닉스와 돈독한 협력을 이어나가겠다는 상징적인 장면이라는 것이다.

한편 최 회장은 “저보다 키도 커지고 힘도 세진 아들과 테니스를 치다가 8주 전 손목 뼈에 금이 갔었다”고 설명하며 “이젠 감히 이기려고 덤비면 안 된다는걸 뼈저리게 느꼈다”는 소감을 남기기도 했다.