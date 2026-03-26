[헤럴드경제=홍승희 기자] 코스피 상장사 금호건설은 제3자배정 유상증자를 결정했다고 26일 공시했다.
주당 16만900원에 신주 26만3214주(보통주)가 발행된다. 제3자배정 대상자는 산은캐피탈㈜(채권금융기관, 4만9366주), 주식회사 우리투자증권(채권금융기관, 4만7721주) 등이다.
회사 측은 제3자배정 증자의 목적에 관해 “출자전환 방법에 의한재무구조 건전성 개선”이라고 밝혔다.
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입력 2026-03-26 18:40:16
[헤럴드경제=홍승희 기자] 코스피 상장사 금호건설은 제3자배정 유상증자를 결정했다고 26일 공시했다.
주당 16만900원에 신주 26만3214주(보통주)가 발행된다. 제3자배정 대상자는 산은캐피탈㈜(채권금융기관, 4만9366주), 주식회사 우리투자증권(채권금융기관, 4만7721주) 등이다.
회사 측은 제3자배정 증자의 목적에 관해 “출자전환 방법에 의한재무구조 건전성 개선”이라고 밝혔다.
李대통령 “전기요금 안 올려…에너지 사용 줄이기에 협조 당부”
[헤럴드경제=서영상 기자] 이재명 대통령은 26일 중동 전쟁에 따른 국가 경제 비상상황에 대응하기 위해 비상경제점검 회의를 열고 “국민 여러분이 전기를 절약할 수 있도록 각별히 협조해주길 당부드린다”며 “일선 주유소 역시 제도의 취지에 부합하는 가격 책정에 적극적으로 협조해 달라”고 했다. 이 대통령은 이날 오전 청와대에서 열린 ‘비상경제점검 회의’를 주재
출산축하금 500만원→2000만원 대폭 인상한 ‘이 도시’…“지원 조례 개정”
[헤럴드경제=이원율 기자]경남 거창군은 저출산과 인구 감소 위기에 대응하고자 ‘인구 증가 지원 조례’를 개정해 시행한다고 26일 밝혔다. 주요 개정 내용을 보면 먼저 출산축하금이 기존 1명당 500만원에서 2000만원으로 대폭 올랐다. 출산축하금과 별도로 지급하는 양육지원금은 일시금 대신 분할 지급으로 해 군내 장기 정착을 유도한다. 양육지원금은 첫째아부터 1800만원(월 30만원씩 60개월), 둘째아부터는 다자녀 지원 기준을 적용해 2940만원(월 35만원씩 84개월)을 지급해 양육 부담을 덜어준다는 구상이다. 이번 조례 개정은 출산과 양육 가계의 부담은 실질적으로 낮추고, 전입 세대가 지역에 안정적으로 터를 잡을 수 있도록 지원 체계를 강화하는 데 초점을 뒀다. 이에 따라 전입 세대를 위한 선제 지원책도 새로 만들어졌다. 거창으로 전입하는 세대에는 개인분 주민세와 주택분 재산세 일부를 최대 2년간 지원해 초기 정착 비용을 덜어준다. 아울러 체류형 인구 유입을 위한 ‘거창에서 살아
“한 층을 통째로 샀대” 정몽준·하정우·싸이 200억 집, 얼마나 부자가 살길래 [초고가 주택 그들이 사는 세상]
서울 용산구 이태원동 260-199에 위치한 하이엔드 주택인 ‘어퍼하우스 남산’은 건폐율과 용적률은 각각 52.68%, 140.37%로 쾌적한 주거 환경을 갖췄으며 서울 최고의 명당으로 꼽히는 남산 소월길에 자리해 경리단길, 남산공원, 이태원 야경 등을 한눈에 볼 수 있는 입지다.
강호동·김희애 사는 170억 집, 원래 10평 사원아파트였다 [초고가주택 그들이 사는 세상]
대한민국 재건축 1번지이자 전통의 부촌인 강남구 압구정동. 현대아파트를 필두로 한양, 미성 등 1970년대에서 80년대 초반에 지어진 낡은 아파트들이 빼곡하게 들어선 이곳에 유독 이질적인 아파트가 하나 있는데 압구정 전체에서도 가장 노른자 땅으로 꼽히는 압구정 3구역 한복판에 뜬금없이 솟아 있는 ‘상대적 신축’ 나홀로 아파트, 바로 대림 아크로빌이다.