전국 농도 ‘나쁨’ 수준

[헤럴드경제=홍승희 기자] 27일은 맑고 포근하나 먼지 많은 날이 이어지겠다.

27일 전국 미세먼지 농도가 ‘나쁨’ 수준으로 높겠으며 특히 수도권과 강원영서는 오전과 밤, 광주는 늦은 밤에 ‘매우 나쁨’ 수준까지 농도가 오르겠다. 수도권과 강원영서, 세종, 충북의 일평균 초미세먼지 농도는 비상저감조치 발령 기준인 50㎍/㎥를 넘겠다.

대기 정체와 기류 수렴으로 대기에 미세먼지가 지속해서 축적되는 가운데 낮부터 북서풍에 실려 국외 미세먼지가 추가로 유입되겠다고 국립환경과학원은 밝혔다.

대기 중 먼지가 많아 낮 동안 연무(먼지 안개)가 끼는 곳도 있겠다.

아침엔 인천·경기서부와 충남·호남 중심으로 가시거리를 200ｍ 미만으로 제한하는 짙은 안개가, 나머지 지역에는 가시거리 1㎞ 미만 안개가 끼겠다.

바다의 경우 서해와 동해중부해상이 짙은 해무로 뒤덮이겠다.

27일 아침 최저기온은 2∼11도, 낮 최고기온은 15∼25도일 것으로 예상된다.

대구와 경북 경산, 경남 창녕의 낮 기온이 25도까지 오를 것으로 보인다.

주요 도시 예상 최저기온과 최고기온은 서울 7도와 20도, 인천 7도와 15도, 대전 6도와 21도, 광주 8도와 21도, 대구 7도와 25도, 울산 8도와 23도, 부산 10도와 20도다.

아침엔 강원내륙·산지를 중심으로 기온이 0도 안팎에 머물다가 낮에 중부내륙과 남부지방을 중심으로 20도 안팎까지 오르면서 일교차가 15∼20도로 크게 나는 지역이 많겠다.

맑고 기온이 비교적 높은 날이 계속됨에 따라 대기가 계속 건조하겠다.

수도권·강원내륙·대전·충북·경북 등 곳곳에 건조주의보가 내려진 지역뿐 아니라 전국적으로 건조하겠으니 불이 나지 않도록 각별히 조심해야 한다.