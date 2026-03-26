이차전지 특화단지 지정을 위한 전문가 포럼 열려

[헤럴드경제(광양)=박대성 기자] 광양만권경제자유구역이 보유한 이차전지 등 기초원료 분야 경쟁력을 바탕으로 궁극적으로는 전기자동차 공장을 유치해야 한다는 주장이 나왔다.

국가첨단전략산업 이차전지 특화단지(기초원료 분야) 지정 필요성에 대한 공감대 확산을 위한 ‘광양만권 이차전지 특화단지 전문가 포럼’이 26일 광양시청 시민홀에서 강위원 전남도 경제부지사 등이 참석한 가운데 열렸다.

이번 포럼은 전라남도와 협력해 준비해 온 이차전지 특화단지 추가 지정(2026년 7월 예정)을 앞두고, 광양만권(여수·순천·광양시)이 보유한 기초원료 분야 경쟁력을 대내외에 알리기 위해 마련됐다.

특히 주제 발표에서는 전기차 기업의 배터리 현지 생산 계획과 연계한 완성차 공장 유치 필요성이 제기됐다.

전문가들은 원료·소재부터 완성차까지 이어지는 산업 구조를 구축해 광양만권을 글로벌 모빌리티 산업 거점으로 육성해야 한다고 강조했다.

또한 광양만권은 국내 최대 수준의 리튬·니켈 생산 기반을 갖춘 지역으로, 국가 공급망 안정의 핵심 거점임을 강조하며 특화단지 지정 필요성을 거듭 제시했다.

이날 포럼에 참석한 전문가들은 광양만권의 핵심 강점으로 ▲포스코퓨처엠 등 15개 이상의 전·후방 소재 기업이 집적된 산업 생태계 ▲포스코그룹 등 앵커기업의 대규모 투자 계획 ▲광양항 인프라를 활용한 원료 수급의 용이성 등을 제시했다.

광양시 관계자는 “광양만권은 원료부터 소재, 재활용까지 이어지는 이차전지 전주기 생태계가 이미 구축된 상태”라며 “포럼에서 제시된 전기자동차 기업 유치 전략 등을 정책에 반영하고, 오는 4월 발표평가와 현장실사에 철저히 대비해 특화단지 지정을 이끌어내겠다”고 말했다.

광양시는 이차전지 소재·재활용 중심 산업 생태계 고도화와 기초원료 공급망 거점 확보를 목표로, 특화단지 최종 유치를 위해 행정 역량을 집중할 방침이다.