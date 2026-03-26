[헤럴드경제=김희량 기자] HDC그룹이 창립 50주년을 맞아 지주사 HDC와 아이파크(IPARK) 홈페이지를 전면 개편했다고 26일 밝혔다.

HDC그룹은 미래 성장 동력 확보를 위해 그룹 포트폴리오를 라이프(LIFE), 인공지능(AI), 에너지(ENERGY) 등 3대 부문으로 재편하고 홈페이지에서도 각 사업 영역과 계열사의 연결 구조를 한눈에 이해할 수 있도록 콘텐츠를 구성했다.

리뉴얼된 IPARK 홈페이지는 아이파크가 기존의 주거 중심 브랜드를 넘어 라이프스타일 전반을 아우르는 브랜드로 확장되고 있음을 소개한다.

프로젝트 메뉴에서는 기존 단지 정보 중심의 구조에서 벗어나 주거 디자인과 생활 기술 요소를 소개하는 콘텐츠를 강화했다. 단지 소개 방식도 조감도와 투시도 중심의 단순한 정보 제공에서 벗어나 단지에서 경험하게 되는 일상과 공간의 분위기를 전달하는 콘텐츠로 재구성했다.

홈페이지 리뉴얼 관계자는 “이번 홈페이지 개편은 창립 50주년을 맞아 그룹의 미래전략과 브랜드 철학을 더욱 명확하게 전달하기 위해 진행했다”며 “지주사 HDC 홈페이지는 그룹의 사업 포트폴리오와 기업 철학을 이해할 수 있는 플랫폼으로, IPARK 홈페이지는 라이프스타일 브랜드 경험을 전달하는 플랫폼으로 발전시켜 나갈 계획”이라고 말했다.