26일부터 나흘간 개최…300개 기업 1763개 부스 참가 AI‧로봇 기반 ‘스포츠테크 특별관’ 신설

[헤럴드경제=서재근 기자] 한국무역협회(KITA)는 서울올림픽기념국민체육진흥공단과 공동으로 오는 29일까지 나흘간 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 ‘2026 서울국제스포츠레저산업전’을 개최한다고 26일 밝혔다.

SPOEX는 국제전시협회(UFI) 인증을 획득한 국내 최대 규모의 스포츠·레저 산업 전문 전시회다. 이번 전시회에는 스포츠용품, 뉴트리션, 피트니스, 헬스케어, 수중·수상 스포츠 등 관련 분야 300개 사가 1763개 부스 규모로 참가해 부스 수 기준 역대 최대 규모를 기록했다.

올해는 스포츠 산업의 디지털 전환(DX) 트렌드를 반영한 ‘스포츠테크 특별관’도 새롭게 조성됐다. 관람객들은 인공지능(AI)과 스포츠를 접목한 혁신 제품을 직접 체험할 수 있다. 특별관에는 디딤(증강현실 기반 디지털 체육플랫폼), 브이디로보틱스(스포츠 웨어러블 기기), 에버엑스(AI 활용 재활 소프트웨어) 등 유망 테크기업 12개 사가 참여해 미래 스포츠 생태계를 선보인다.

무역협회는 전시 기간 중 ‘해외 바이어 초청 수출상담회’를 병행해 우리 기업의 해외 진출을 전방위로 지원한다. 일본 팬퍼시픽인터내셔널(돈키호테 지주사), 프랑스 로시뇰 그룹 등 총 13개국 20개 사의 글로벌 바이어를 초청해 국내 기업 115개사와 일대일 수출 상담 기회를 제공한다.

아울러 기업 간 자발적 네트워킹과 실질적 협업을 도모하기 위해 피칭(Pitching) 및 성공 사례를 공유하는 ‘SPOEX 네트워킹 나이트’를 신설해 상호 협업 기반 구축에도 힘쓸 예정이다.

정희철 한국무역협회 해외마케팅본부장은 “SPOEX가 지난 26년간 스포츠·레저 산업과 함께 성장해 온 만큼 앞으로도 우수한 우리 기업들이 글로벌 시장으로 뻗어 나갈 수 있도록 실질적인 가교역할을 다 하겠다”라며 “이번 행사가 기업에는 판로 개척의 기회가, 참관객에게는 스포츠의 미래를 체험하는 축제의 장이 되기를 바란다”고 말했다.