무쏘∙무쏘 EV 등 아웃도어 활용도 높은 픽업 전시 캠핑 콘셉트 부스·고객 참여형 이벤트 운영

[헤럴드경제=서재근 기자] KG 모빌리티(이하 KGM)가 오는 29일까지 나흘간 서울 삼성동 코엑스에서 열리는 ‘2026 서울국제스포츠레저산업전(이하 SPOEX 2026)’에 참가한다고 26일 밝혔다.

국민체육진흥공단과 한국무역협회가 공동 주최하는 ‘SPOEX 2026’은 국내 최대 규모이자 아시아 3대 스포츠 산업 박람회로, 국내외 300여 개 기업이 참여해 최신 제품과 기술을 소개하는 자리다.

KGM은 이번 행사에서 올해 출시한 신형 픽업 ‘무쏘’를 비롯해 국내 유일의 전기 픽업 ‘무쏘 EV’ 등 아웃도어에 특화된 픽업 라인업을 전시한다. 이를 통해 레저 활동에 관심이 높은 관람객을 대상으로 다양한 라이프스타일을 아우르는 픽업의 실용성과 제품 경쟁력을 선보일 계획이다.

전시 부스는 코엑스 3층 C홀에 마련되며, ‘무쏘’의 활용성과 스포티한 이미지를 강조할 수 있도록 캠핑 콘셉트로 꾸며졌다.

정통 아웃도어 스타일 픽업 ‘무쏘’는 강력한 퍼포먼스는 물론, 주행 목적을 고려한 두 가지 데크 타입과 최대 700㎏의 적재 용량을 갖춰 비즈니스는 물론 레저를 위한 세컨드카로서도 폭넓은 실용성을 제공한다. 제트스키, MTB 등 오프로드 액티비티부터 캠핑, 낚시 등 야외 레저 활동까지 폭넓게 아우를 수 있어 스포츠와 레저를 즐기는 라이프스타일에 최적의 선택지다.

도심형 전기 픽업 ‘무쏘 EV’는 중형 SUV(스포츠유틸리티차량) 수준의 2열 공간을 확보해 패밀리카로도 손색없는 모델이다. 1회 충전 시 최대 400㎞ 주행이 가능하며, 500㎏의 넉넉한 적재 용량을 갖춰 레저 장비를 싣기에 용이하다. 또한, V2L(Vehicle to Load) 기능을 지원해 야외 활동 시 전력을 활용할 수 있다.

KGM은 부스를 방문해 무쏘 상담에 참여한 고객을 대상으로 가챠 머신 이벤트를 운영하고 ▷무쏘 EV X 지샥 시계 ▷디퓨저 세트 ▷에코백 ▷리유저블백 등 다양한 사은품을 증정한다.

KGM 관계자는 “스포츠와 레저를 즐기는 고객에게 픽업 차량의 오프로드 주행 능력과 적재 공간은 최적의 선택지가 될 것”이라며 “현장을 찾은 고객들이 각자의 라이프스타일에 어울리는 픽업의 매력을 경험하길 바란다”라고 말했다.