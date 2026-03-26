NMPA 승인 3개월 만에 전국 거점 병원 처방 합작사 이그니스·국약홀딩스 유통망 구축 완료 ‘발작 소실’ 목표로 중화권 사업 확장 본격화

[헤럴드경제=최은지 기자] SK바이오팜이 자체 개발한 뇌전증 혁신 신약 ‘세노바메이트(중국명 이푸루이, 翼弗瑞®)’가 중국 시장에 공식 출시됐다. 지난해 말 중국 당국의 허가를 획득한 지 약 3개월 만에 거둔 성과로, 세계 최대 의약품 시장 중 하나인 중국에서 본격적인 매출 발생이 시작될 전망이다.

SK바이오팜은 26일 중국 내 전국 주요 거점 병원에서 세노바메이트의 첫 처방이 시작되며 상업화가 본격화됐다고 밝혔다. 이는 지난해 12월 중국 국가의약품감독관리국(NMPA)으로부터 성인 환자의 부분 발작 치료제로 신약 허가 승인을 조기 획득한 이후 신속하게 이뤄진 조치다.

세노바메이트의 중국 내 개발 및 상업화는 SK바이오팜이 글로벌 투자사 6디멘션 캐피탈과 설립한 합작사 ‘이그니스 테라퓨틱스(이하 이그니스)’가 전담한다. SK바이오팜은 이그니스의 지분 약 32.8%를 보유하고 있으며, 양사는 지난 2021년 파트너십 체결 이후 임상과 허가 전반에서 긴밀한 협력을 지속해 왔다.

이미 세노바메이트는 지난해 중화의학회(Chinese Medical Association) 뇌전증 치료 가이드라인에 등재되며 현지 임상적 가치를 입증받은 바 있다. 이그니스는 제품의 원활한 보급을 위해 지난 2월 중국 최대 의약품 유통기업인 국약홀딩스(Sinopharm)와 전략적 협업을 맺고 전국 단위의 유통망을 완비했다.

에일린 롱(Eileen Long) 이그니스 대표는 “세노바메이트 출시를 통해 중국 내 뇌전증 치료의 목표를 단순 ‘발작 조절’에서 ‘발작 소실(Seizure Freedom)’로 전환하는 계기를 마련할 것”이라며 “성숙한 공급망을 바탕으로 임상 현장의 수요에 신속히 부응하겠다”고 말했다.

이동훈 SK바이오팜 사장은 “이번 중국 출시 및 처방 개시는 세노바메이트의 글로벌 확장을 위한 중요한 이정표”라며 “중국을 필두로 각 지역 파트너사들과 협력을 공고히 하여 한국, 일본 등 동북아시아 시장 진출을 가속화하겠다”고 밝혔다.