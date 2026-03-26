430여년 전, 조선은 문명의 변곡점을 읽어내지 못했다. 근대화의 거센 물결이 나라의 존망을 위협하는 순간에도, 조정은 당파싸움이라는 내부의 중력에 갇혀 변화를 외면했다. 당시 기술 혁신의 상징이던 ‘조총’을 전력화할 결정적 기회마저 정략적 이해관계 속에 흘려보냈다. 결국 임진왜란의 참화는 고스란히 백성의 몫이 됐고, 국가는 속수무책으로 무너졌다. 역사는 이를 리더십의 파산이 초래한 인재(人災)로 기록하고 있다.

오늘날 대한민국에도 서늘한 기시감이 감돈다. AI 혁명이라는 문명사적 격변이 우리 사회의 근간을 근본적으로 재편하고 있기 때문이다. 수치는 이미 경고를 넘어섰다. 한국은행과 한국개발연구원(KDI)의 분석에 따르면 2030년경 국내 업무의 90%가 자동화 영역에 들며 약 341만개의 일자리가 직접적인 영향권에 놓인다. 주목할 것은 규모보다 그 방향이다. 최근 3년간 사라진 청년 일자리 중 98.6%가 AI의 영향을 크게 받는 업종에 집중됐다. 가장 먼저 우리 미래 세대를 겨냥하고 있는 것이다.

하지만 AI기 불러올 진짜 해일은 단순히 일자리 증감에 국한되지 않는다. 더 거대한 위협은 ‘부의 지도’ 자체를 뒤흔드는 극단적 불균형에 있다. AI가 창출하는 압도적인 부가 기술과 자본을 선점한 소수에게만 쏠리면서 대다수의 국민은 그 결실의 분배에서 배제될 위험 앞에 서 있다. 이대로라면 노동의 가치는 급락하고 자산의 힘만 비대해지는 양극화가 우리 공동체를 집어삼킬 것이다. 혁신이 공동체의 파괴를 가속하는 재앙이 되지 않도록, 기술의 풍요를 공공의 번영으로 전환할 리더십이 시급하다.

그 리더십의 응답은 단순히 현상을 유지하는 미봉책이어서는 안 된다. 거센 격변의 파고를 넘을 방파제와 새로운 항로를 구축하는 국가 개조로 설계돼야 한다. 첫째, AI가 창출하는 초과 이익을 사회로 환류하는 분배 모델의 재설계다. AI가 거둔 결실이 공동체 전체에 흐르도록 세제와 복지 체계를 개편하고, 직무 전환기에 놓인 노동자에게 실질적인 소득 지원과 재교육의 사다리를 놓아줘야 한다. 둘째, 교육 패러다임을 뿌리째 바꿔야 한다. 정답만 맞히는 기계적 교육을 걷어내고 AI가 흉내 낼 수 없는 창의와 공감역량을 공교육의 심장에 세워야 한다. 셋째, 국가 의사결정체계의 지능적 전면 개조다. 데이터로 미래를 예측하고 정책의 파급 효과를 실시간으로 시뮬레이션하는 AI 정책 플랫폼을 도입해야 한다. 초(超)지능형 거버넌스로의 전환만이 국가 운영의 효율을 극대화하고 문명사적 격변을 주도할 수 있는 유일한 길이다.

그런데 지금 우리의 조정은 무엇을 하고 있는가. 국회는 여전히 공천권을 둘러싼 갈등과 지역구 셈법이라는 과거의 소음에 매몰돼 있다. 공천과 선거가 반복되는 여의도에서 국가의 미래는 늘 후순위로 밀려난다. 정부도 크게 다르지 않다. AI가 정책 효과를 초 단위로 시뮬레이션하는 시대에, 행정은 여전히 낡은 관행에 의존하고 있다.

임진왜란의 고통이 백성을 향했듯, AI 전환의 충격 또한 준비되지 않은 국가의 국민에게 돌아갈 것이다. 지금 우리에게 필요한 것은 정쟁의 소음이 아니라 변화를 직시하는 안목과 이를 실행할 실력이다. 430년 전 역사의 교훈 앞에서 우리 정치 리더십이 보여야 할 선택은 무엇인가. 역사는 다시 묻고 있다. 이번에는 우리는 준비돼 있는가.

이영 제4대 중소벤처기업부 장관 KAIST 문술미래전략대학원 초빙석학교수