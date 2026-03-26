연말부터 발렌타인∙화이트데이까지 판매 호조

[헤럴드경제=김진 기자] 디디에 두보(DIDIER DUBOT)가 지난해 12월부터 올해 3월 초까지 이어진 기프트 시즌에 매출 성장세가 뚜렷하다고 26일 밝혔다.

‘미스 두(Miss. Doux)’ 라인의 ‘더블 디’ 목걸이·귀걸이는 올해 기프트 시즌 판매량이 30% 이상 증가했다. ‘더블 디’ 디자인에 1부 랩 그로운 다이아몬드를 세팅한 실버 목걸이 신제품은 출시 직후 실버 카테고리 매출 1위에 올랐다.

브랜드 모델 고윤정이 착용해 화제가 된 ‘센슈얼 마리아주(Sensuelle Mariage) 트윈디 목걸이’도 판매량이 급증했다. 4가지 골드 컬러 조합으로 최대 16가지 옵션을 선택할 수 있다. 2030세대의 첫 커플링으로 인기를 끌고 있는 라인 반지도 스테디셀러 입지를 이어갔다.

디디에 두보 관계자는 “지난해 면세점과 온라인 매출이 두 자릿수 신장률을 기록한 데 이어 올해 기념일 시즌에도 성장세가 이어졌다”고 말했다.