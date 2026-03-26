공급 과잉·청약 양극화 속에서도 전 세대 완판…소비자 신뢰가 만든 성과

‘운암자이포레나 퍼스티체’ 대단지 브랜드 프리미엄 입증…완판으로 이어져

‘운암자이포레나 퍼스티체’가 전 세대 100% 분양을 완료하며 업계의 주목을 받고 있다. 금리 부담과 공급 물량 증가로 수요자들의 관망세가 이어지는 상황에서도 완판을 기록했다는 점에서 시장 내 상징성이 크다는 평가다.

이번 완판은 공급 과잉과 청약 양극화가 동시에 나타나는 현 분양 시장 환경 속에서 이뤄졌다는 점에서 의미가 적지 않다. 특히 실수요자 중심으로 시장이 재편되는 과정에서, 브랜드 신뢰도와 시공 안정성이 분양 성과에 직접적인 영향을 미치고 있다는 점을 다시 한 번 확인시켰다는 분석이다. 업계에서는 1군 브랜드의 시공 역량과 상품 완성도에 대한 소비자 신뢰가 성공적인 분양의 핵심 요인으로 작용한 것으로 보고 있다.

광주광역시 북구 운암동 일원에 조성되는 ‘운암자이포레나 퍼스티체’는 3,000세대가 넘는 대단지 아파트로, 분양 초기부터 지역 내 수요자들의 높은 관심을 받아왔다. 다양한 평형 구성과 실거주를 고려한 특화 설계를 도입해 수요자 선택의 폭을 넓힌 점이 긍정적인 평가로 이어졌고, 대단지 규모에 걸맞은 커뮤니티 구성과 주거 동선을 고려한 설계 역시 상품 경쟁력을 높였다는 분석이다.

도심 주거지로서의 완성도 높은 생활 환경과 쾌적성을 동시에 갖춘 점도 강점으로 꼽힌다. 단지 인근에는 근린 상권이 형성돼 있어 입주 이후 곧바로 생활이 가능하며, 이마트 광주점과 신세계백화점, 광주종합버스터미널 등 주요 상업·교통 시설 접근성도 우수하다. 운암한국병원과 광주현대병원 등 의료 인프라도 가까워 도심 생활 편의성을 갖췄다는 평가다.

여기에 중외공원과 운암산, 영산강, 매곡산, 운암제 등 풍부한 녹지 환경과 광주예술의전당, 시립미술관, 국립광주박물관, 비엔날레전시관 등 문화·예술시설 접근성까지 더해지며 일상과 여가를 함께 누릴 수 있는 입지로 주목받고 있다.

단지 내부 역시 차별화된 설계가 적용됐다. 수경시설과 조명을 결합한 ‘사운즈힐플라자’, 파고라와 브릿지를 배치한 ‘비욘드힐플라자’ 등 테마형 조경 공간을 통해 단지 내에서도 휴식과 산책이 자연스럽게 이어지도록 했다. 각 게이트별 입구 광장을 조성해 단지 전반의 경관 완성도를 높인 점도 눈에 띈다.

외관 디자인 역시 랜드마크 단지에 걸맞은 완성도를 갖췄다는 평가다. 전 동 기단부 4개층에 세라믹 타일 마감을 적용해 안정감과 고급감을 동시에 확보했고, 일부 동에는 옥상 조형물과 조명형 측벽 디자인을 적용해 야간 경관까지 고려했다. 대형 문주와 열주를 활용한 진입부 설계를 통해 상징성을 강화했으며, 세대 내부에는 조망형 유리 난간을 적용해 개방감을 높였다.

이처럼 입지와 상품성, 가격 부담 완화 요소가 맞물리며 기존 북구 거주 수요는 물론 광주 내 타 지역에서 이동을 고려하는 실수요자들의 선택을 이끌어냈다는 평가다.

업계는 최근 분양 시장이 브랜드와 상품성 중심으로 재편되는 흐름이 더욱 뚜렷해지고 있다고 진단한다. 단순한 공급 물량 경쟁이 아니라, 시공사 신뢰도와 설계 완성도 등에서 차별성을 확보한 단지 위주로 수요가 집중되고 있다는 것이다.

한 업계 관계자는 “‘운암자이포레나 퍼스티체’는 광주 도심에서 신축 브랜드 아파트를 선택할 수 있는 사실상 마지막 기회 중 하나로 인식되며 수요가 집중됐다”며 “이번 완판은 브랜드 경쟁력이 실제 분양 성과로 이어진 대표적인 사례”라고 말했다.