LG전자, 그라운드 220서 TV 신제품 공개 ‘하이퍼 래디언트 컬러’ 기술 적용 자체 SoC·초저반사 패널로 시너지 ‘더 넥스트 올레드’로 진화 마이크로RGB·미니 LED까지 TV 라인업

[헤럴드경제=박지영 기자] “기술과 시장의 발전을 위해서는 경쟁자가 있는 것이 좋습니다. 경쟁을 즐기겠습니다.” (백선필 LG전자 디스플레이 CX담당 상무)

25일 LG전자는 서울 양평동 그라운드 220에서 2026년형 TV 신제품을 공개하는 설명회를 진행했다. LG전자는 이날 2026년형 LG 올레드 에보를 공개하고, 최상위 프리미엄 라인을 공고화했다. 아울러 차상위 라인업으로는 LG 마이크로 RGB(적녹청) 에보라인을, 중저가형에는 LG QNED 미니 LED 라인업을 꾸렸다.

이날 공개된 2026년형 LG 올레드 에보는 13년 연속 글로벌 올레드 TV 1위를 지켜온 LG전자 화질 노하우의 집약체인 ‘하이퍼 래디언트 컬러(Hyper Radiant Color)’ 기술이 적용됐다. LG전자만의 시스템온칩(SoC)과 빛 반사를 최소화한 패널의 결합으로 시너지를 키웠다.

화질의 주요 요소인 밝기·컬러·빛 반사는 물론, 무한대에 가까운 명암비와 우수한 응답속도 등 모든 면에서 역대 최고의 성능을 구현한 ‘더 넥스트 올레드(The Next OLED)’로 진화했다.

이날 설명회에는 직접 휘도를 측정하는 퍼포먼스도 있었다. 류지봉 LG전자 MS사업본부 디스플레이화질개발팀 책임은 일반 거실 수준(500룩스) 밝기 환경에서도 휘도 레벨이 0.02대를 기록하면서 ‘퍼펙트 블랙’을 구현했다고 설명했다. 빛 반사를 절반으로 획기적으로 줄여 색을 보다 선명하게 표현하는 것이다.

이번 신제품에 사용된 초저반사 디스플레이는 업계 최초로 글로벌 시험·인증기관 인터텍의 ‘리플렉션 프리 프리미엄’ 인증을 받았다.

아울러 LG전자만의 SoC ‘3세대 알파 11 AI 프로세서’도 최고 성능 구현에 이바지했다. 이번 AI 프로세서는 ‘하이퍼 브라이트 부스터’로 일반 올레드 TV(B6 모델) 대비 최대 3.9배 밝기를 구현한다. 또 ‘AI 듀얼 4K 업스케일링’으로 색상, 명암비, 화질을 각각 최적화해 저화질 콘텐츠를 4K 고화질로 감상할 수 있다.

AI 성능도 강해졌다. LG TV의 아트콘텐츠 서비스인 LG 갤러리 플러스(LG Gallery+)에서 생성형 AI를 활용해 취향대로 그림과 배경음악을 만들고 감상할 수 있다. 웹OS에 기존 마이크로소프트의 코파일럿 외에도 구글 제미나이를 더해 고객의 취향을 분석해 추천 검색 키워드와 맞춤형 콘텐츠까지 제공하는 AI 컨시어지 기능 등을 제공한다.

아울러 이날 LG전자는 초슬림화 기술과 진정한 무선 전송 기술로 완성한 9㎜대 월페이퍼 TV ‘LG 올레드 에보 W6’, 최신 마이크로RGB 기술과 LG 올레드만의 정밀한 광원 제어 기술을 융합한 프리미엄 LCD TV ‘LG 마이크로 RGB 에보’도 선보였다.

한편, 최근 LG전자는 TV 사업 부문에서 적자를 내고 있다. 박형세 LG전자 MS사업본부장 사장은 최근 주주총회에서 “기대에 못미치는 실적으로 마감해 무거운 책임감을 느낀다”며 “올해 최우선 과제로 사업 흑자 전환을 반드시 달성하겠다”고 밝힌 바 있다.

백선필 LG전자 디스플레이 CX담당은 “중국 업체의 추격이 거세지지만 LCD(액정표시장치)에 LG전자 올레드 TV의 SoC를 결합하는 등으로 충분한 경쟁력을 갖출 수 있다”며 “(OLED 시장 또한) 경쟁을 통해 기술도 발전하고 시장도 발전하기 때문에 경쟁을 즐겨 우리가 가지고 있는 장점을 최대한 발휘해서 만족감을 드리겠다”고 강조했다.