국민성장펀드 벤처·혁신생태계 간담회 4월 최종안 발표 앞두고 현장 의견 수렴 경제자문회의 “앞으로 1년여가 분수령” 투자 규모·결정 과정·조건 등 차별화

[헤럴드경제=김은희 기자] 금융당국이 국민성장펀드를 통해 혁신적 아이디어와 기술을 가진 기업이 더 이상 데스밸리(죽음의 계곡)에 좌절하지 않는 벤처생태계를 만들어 나가겠다고 밝혔다. 특히 기존 벤처·정책금융과 투자규모나 투자결정 과정, 투자조건 등을 과감히 차별화해 벤처·혁신기업이 필요로 하는 지원을 펼치겠다는 방침이다.

데스밸리는 신생 기업이 창업 초기 단계에서 자금난, 시장 진입 실패, 운영상의 어려움 등으로 인해 사업 지속에 큰 위기를 겪는 시기를 말한다.

금융위원회는 국민경제자문회의와 함께 26일 서울 여의도 중소기업중앙회에서 ‘국민성장펀드 벤처·혁신 생태계 지원 간담회’를 열고 이같은 지원 방향성을 설명했다.

이날 간담회는 국민성장펀드의 연간 10조원 규모 직·간접 투자를 구체화하는 ‘벤처·혁신 생태계 지원 강화방안’을 마련하기에 앞서 벤처·중소·중견기업, 관계기관의 현장 의견을 듣기 위해 마련됐다.

권대영 금융위 부위원장은 “국민성장펀드는 대기업·중소기업·벤처·스타트업·인프라·지방을 망라하는 산업 생태계를 육성하기 위한 선도적 민관 협력 투자 체계”라며 “창업·혁신국가로 나아가는 과정에서 중요한 축을 담당할 것”이라고 강조했다.

그는 국민성장펀드 벤처·혁신생태계 지원의 차별점으로 ▷직접투자에 15조원+α의 대규모 자금 투입 ▷다양한 경로의 간접투자 35조원 ▷민간의 선구안 활용한 혁신적인 운영 방식을 꼽았다.

특히 간접투자와 관련해 “소액 투자에서 벗어나 스케일업 펀드, 10년 이상 초장기 펀드, 지역 전용 펀드, 회수 시장 펀드 등으로 조성해 민간의 공백을 메꾸는 자금을 제공할 것”이라고 했다. 금융위는 금융기관의 국민성장펀드 참여목적 출자·융자업무에 대해 면책을 적용하기로 했는데 운용사 선정 및 평가 체계 구축 과정에서도 실패 경험과 새로운 시각·네트워크를 고려할 방침이다.

김성식 국민경제자문회의 부의장은 “앞으로 1년 여의 시간이 향후 대한민국의 미래가 어디로 나아갈지 결정하는 분수령”이라며 “벤처·혁신기업에 대한 적극적 투자가 필수적”이라고 말했다.

그는 ‘국민성장펀드가 벤처생태계 지원에 활용되도록 해 벤처·스타트업이 새로운 핵심 경제주체로 거듭나야 한다’는 이재명 대통령의 발언을 전하며 “유망한 벤처·혁신 기업이 데스밸리를 건너지 못해 경쟁력을 잃거나 해외로 향하고 있다. 국민성장펀드가 이를 메꿔야 한다”고 역설했다.

그러면서 국민성장펀드가 높은 위험과 개별 투자의 손실을 감수할 수 있도록 새로운 거버넌스와 면책체계를 갖춰야 한다고 제언했다.

국민경제자문회의는 대통령의 자문에 응하기 위한 헌법 제93조에 따른 경제정책 자문기구로 이달 1일 출범했다. 의장은 대통령이다.

금융위는 이날 의견 수렴 결과를 토대로 추가적인 현장 소통과 관계부처 협의·보완 등을 거쳐 다음달 중 국민성장펀드 벤처·혁신 생태계 지원 강화방안 최종안을 발표할 계획이다. 이를 통해 국민성장펀드의 벤처·혁신기업 대상 직·간접 투자 지원에 속도를 낼 방침이다.