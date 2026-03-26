[헤럴드경제=민성기 기자] 필리핀에서 일어난 이른바 ‘사탕수수밭 살인 사건’의 주범이자 옥중에서 ‘동남아 3대 마약왕’으로 군림한 박왕열(48)이 비행기를 통해 한국으로 송환되는 과정에서 수갑이 불편하다며 풀어달라는 취지로 불평한 것으로 전해졌다.

25일 법무부가 배포한 영상에 따르면 박왕열은 전날 필리핀 현지 경찰을 비롯해 법무부 국제형사과 황익진 검사 등 우리 호송팀에 둘러싸인 채 클라크필드 공항에 모습을 드러냈다.

검은색 모자를 쓴 박왕열은 팔뚝 문신이 그대로 드러나는 평상복을 입었으며, 수염이 덥수룩하게 난 수척한 얼굴이었다. 상의에는 선글라스를 걸었고, 수갑이 채워진 손은 회색 수건으로 가렸다.

양국 당국자는 박왕열의 임시인도를 위한 서류에 서명했고, 각각 상대국의 협조에 고마움을 표했다. 이 과정에서 필리핀 교정청장은 황 검사를 향해 “한국과 필리핀은 형제”라고 말하기도 했다.

이어 필리핀 측은 박왕열이 아시아나 OZ708편에 탑승하기 직전 그의 수갑을 풀어줬고, 우리 호송팀은 그가 비행기에 몸을 실은 직후인 25일 오전 1시 30분(현지 시각) 수갑을 채웠다.

호송팀은 아시아나 OZ708편에 탑승한 박왕열에게 “지금 대한민국 국적기를 탑승했기 때문에 체포영장을 집행하겠다”며 영장 발부와 미란다 원칙을 알렸다.

이 과정에서 박왕열은 “네, 네”라고 짧게 답하기도 했다.

이어 호송팀이 “불편하시면 말씀하시라”고 하자, 박왕열은 “근데 갈 때 이거(수갑) 풀고 가면 안 돼요?”라고 물었다. 인도 과정에서 범죄자는 비행기에서 수갑에 결박된다.

비행기 내부에는 일반 승객도 탑승했으며, 호송관 2명이 양옆에서 박왕열을 밀착 감시한 채 송환해 온 것으로 전해졌다.

이날 오전 7시 16분쯤 인천국제공항 입국장에 도착한 박왕열은 시종일관 굳은 표정을 유지했다.

국내로 소환된 심경을 비롯해 필리핀 교도소에서 호화생활을 했는지, 텔레그램으로 조직원들에게 지시했는지, 국내로 마약을 유통한 혐의 및 국내 공범 여부, 범죄수익 암호화폐(코인) 세탁 여부, 유족들에게 할 말 등을 묻는 취재진의 말에는 답을 안 했다.

다만 그를 둘러싼 취재진 및 인파 중 안면이 있는 사람을 만나기라도 한 듯 한 명과 눈이 마주치자 “너는 남자도 아녀”라고 돌발 발언을 하기도 했다. 그는 이후 오전 7시 18분쯤 대기하고 있던 호송차량에 탑승해 경기북부경찰청으로 압송됐다.