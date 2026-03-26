도전해봄‧힐링해봄‧미래를봄 3가지 테마 부스 운영…청소년 교류‧소통의 장 온 가족이 함께 즐기는 샌드아트, 서프라이즈 과학쇼 등 볼거리 가득 XR 스포츠부터 또래 상담까지 ‘풍성’…미래 기술과 힐링 한자리에

[헤럴드경제=박종일 선임기자]영등포구가 3월 28일 새 학기를 맞은 청소년들의 희망찬 출발을 응원하기 위해 영등포 아트스퀘어와 타임스퀘어 광장에서 청소년 축제 ‘영스티벌’을 개최한다.

이번 축제는 새로운 환경을 마주한 청소년들이 설렘과 기대를 함께 나누고, 서로의 꿈을 응원하며 긍정적인 에너지를 충전할 수 있는 소통의 장을 제공하기 위해 마련됐다.

축제는 영등포구 청소년상담복지센터와 청소년문화의집에서 주관, 시‧구립 청소년시설과 유관기관이 연합해 운영한다. 타임스퀘어 광장과 영등포아트스퀘어 두 공간에서 ▲도전해봄 ▲힐링해봄 ▲미래를봄 3가지 테마 구역으로 나누어 다양한 체험 부스를 선보인다.

‘도전해봄’ 부스에서는 타임스퀘어 광장에 마련되며 키캡 키링 만들기, 타로카드 체험, 점자 마스크 만들기, 에코백 꾸미기 등 창작 활동을 운영한다. ‘힐링해봄’에서는 과자집 만들기, 방탈출 게임, 온라인 또래상담소 등을 진행하며, ‘미래를봄’에서는 로봇만들기와 확장현실(XR) 스포츠 체험 등 미래 기술을 접목한 프로그램을 만나볼 수 있다.

이와 함께 축제의 재미를 더할 부대행사도 마련된다. 관객들의 눈길을 사로잡는 ‘샌드아트’ 공연과 호기심을 자극하는 ‘서프라이즈 과학쇼’가 준비되어 있다. 두 공연은 사전 신청을 통해 참여할 수 있으며, 당일 현장 접수도 가능하다.

축제와 관련한 자세한 사항은 구청 누리집 ‘우리구소식’ 게시판에서 확인하거나, 아동청소년과 또는 각 청소년시설에 문의하면 된다.

영등포구 관계자는 “청소년들이 일상의 스트레스를 해소하고 함께 즐길 수 있도록 프로그램을 풍성하게 준비했다”며 “청소년들의 많은 관심과 참여를 바란다”고 전했다.