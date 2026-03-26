지역내 주요 간선도로 및 중점관리구역 빗물받이 집중 청소

쓰레기, 낙엽 등 퇴적물 제거로 배수 효율 높이고 악취 발생 차단

류경기 중랑구청장이 글루통 청소기를 갖고 하수구 쓰레기를 청소하고 있다.
류경기 중랑구청장이 글루통 청소기를 갖고 하수구 쓰레기를 청소하고 있다.

[헤럴드경제=박종일 선임기자]중랑구(구청장 류경기)가 25일 우기 전 침수예방과 쾌적한 거리 환경 유지를 위해 빗물받이 대청소를 진행했다.

이날 청소는 주민들과 함께하는 골목 환경정비 활동과 연계해 진행, 빗물받이 불법 덮개를 제거하고 내부 이물질을 정비하는 등 현장 중심 활동을 통해 시설 관리의 중요성을 공유하는 계기를 마련했다.

빗물받이는 도로의 빗물을 하수관로로 유도하는 핵심 시설이다. 겨울철 쌓인 담배꽁초와 낙엽 등으로 막힐 경우 집중호우 시 도로 침수로 이어질 수 있고, 기온 상승에 따라 악취가 발생하는 등 생활 불편 요인이 되기 때문에 지속적인 관리가 필요하다.

구는 3월 초부터 청소 장비를 활용해 주요 도로변과 역사 주변, 전통시장 등 유동인구가 많은 지역을 중심으로 우선 정비를 진행하고 있다. 과거 침수 발생 지역에는 인력을 우선 투입해 집중 관리하고, 우기 전까지 지역 내 전체 빗물받이 청소를 완료할 계획이다.

류경기 중랑구청장은 “봄맞이 빗물받이 청소는 침수피해 예방을 위한 기본적인 조치”라며 “지속적인 점검과 관리로 안전한 도시 환경을 유지해 나가겠다”고 말했다.

류경기 중랑구청장과 함께 청소에 나선 중랑구민들
류경기 중랑구청장과 함께 청소에 나선 중랑구민들

seouldream01@heraldcorp.com