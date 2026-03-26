[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]경일대 대학일자리플러스센터는 지난 24일 교내 마련된 행사장에서 경산고용복지플러스센터와 협업해 재학생을 대상으로 정부의 청년고용정책 홍보 캠페인을 운영했다.

이번 행사는 학생들에게 고용노동부의 주요 청년고용정책을 알리고 실제 취업 준비 과정에서 활용할 수 있는 지원제도를 안내하기 위해 마련됐다.

현장에서는 진로 및 취업 상담, 직무 적성 안내, 대학일자리플러스센터 프로그램 소개 등 취업 준비에 필요한 정보가 제공됐다.

특히 국민취업지원제도, 미래내일 일경험, 청년일자리 도약장려금 등 경산고용복지플러스센터가 SNS를 통해 고용노동부의 주요 정책을 집중적으로 홍보했다.

이를 통해 학생들은 취업에 필요한 제도적 서비스를 직접 확인하고 현장에서 상담을 통해 구체적인 활용 방안을 모색할 수 있었다.

박기범 대학일자리플러스센터장은 “지속적으로 지역 고용복지플러스센터와 긴밀히 협력하여 취업프로그램을 확대하고 학생들이 안정적으로 사회에 진출할 수 있도록 다양한 지원을 이어갈 계획”이라고 밝혔다.

한편 경일대는 고용노동부 주관 거점형 대학일자리플러스센터 수행기관으로 정부의 주요 청년 일자리 정책 및 지원사업에 대한 홍보와 양질의 취업 지원 서비스를 지역사회와 함께 운영하고 있다.