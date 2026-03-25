[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]임이자(상주·문경)· 이달희(비례) 국회의원이 이철우 경북지사 예비후보 선거캠프에 합류했다.

25일 이철우 후보 캠프 측에 따르면 상주·문경 지역구 3선 국회의원인 임 위원장은 이번 경북지사 당내경선에 참여했던 경쟁 후보였지만 이철우 후보와의 깊은 정치적 인연과 신뢰를 바탕으로 전격 합류하게 됐다.

임 의원은 이 예비후보 캠프에 공동선대위원장을 맡는다.

경북도 경제부지사를 지낸 이력이 있는 이 의원은 총괄선대본부장을 맡았다.

정당 출신으로 대구시당·경북도당 사무처장을 역임한 경험을 바탕으로 기획력과 조직 운영 능력까지 겸비한 인물로 평가된다.

앞서 김성조 전 국회의원도 상임선대위원장으로 이 예비후보 캠프에 합류했다.

이철우 예비후보는 “현장 경험, 국회 영향력, 정책 추진력을 모두 갖춘 인사들이 선거는 물론 도정 운영에서도 강력한 성과를 낼 수 있도록 경북의 힘을 모두 모을 것”이라며 “경북의 미래를 함께 만들어갈 실력 중심의 드림팀은 누구에게든 활짝 열려있다”고 말했다.