인사혁신처 정기재산변동사항 공개 이 대통령, 출판물 저작권 소득으로 15.6억원 신고 테슬라 주식 다량 보유 이장형 비서관 134억 신고로 靑 1등 강훈식 비서실장, 8.1억원 신고

[헤럴드경제=서영상 기자] 인사혁신처가 26일 공개한 정기재산변동사항 신고내역을 보면 지난해 12월 31일 기준 이재명 대통령의 재산 신고액은 전년보다 18억8800만원 증가한 49억7720여만원이었다.

이 대통령 가족의 예금 보유액이 15억8000여만원에서 30억6000여만원으로 대폭 증가한 점이 눈에 띈다.

이 대통령 개인의 예금은 ETF를 포함해 전년 4억 4800여만원에서 15억여원으로 10억원 넘게 증가했다. 청와대 관계자는 “인세, 오른 연봉, 경조사비, ETF 등을 합쳐서 재산이 증가한 것”이라면서 “특히 지난해 펴낸 이 대통령의 ‘결국 국민이 합니다’가 상당히 많이 판매된 것으로 안다”고 설명했다. 이 대통령은 출판물 저작권 소득으로 15억 6000만원을 신고했다.

코스피 지수 6000으로 대표되는 크게 오른 주식시장 또한 이 대통령의 재산 증식에 톡톡한 역할을 했다. 이 대통령의 증권계좌는 전년 대비 7100만원 가량 증가했다. 이 대통령은 대선 후보 시절 ETF 상품 4000만원어치를 매수했으며, 향후 5년간 매월 100만원씩 총 6000만원을 더 투자해 모두 1억원어치를 사겠다고 약속한 바 있다.

현금 자산의 경우 2억5000만원이 증가한 것으로 나타났다. 증가 이유에 대해서는 ‘경조사 등’이라고 신고했다. 이 대통령의 장남 동호 씨의 결혼도 여기에 반영된 것으로 보인다.

재산이 가장 많은 청와대 참모는 테슬라 주식을 대량으로 보유하고 있어 화제가 된 이장형 법무비서관으로, 134억1600만원을 신고했다.

대부분 본인과 두 자녀 명의로 보유한 테슬라 주식 약 2만1000주의 평가액이 높아진 영향으로 보인다. 이 비서관은 본인과 자녀들의 주식 보유액만 94억6000만원에서 136억8000만원으로 42억1000만원 증가했다고 신고했다.

두 번째로 많은 재산을 보유한 이는 이민주 국정홍보비서관이다. 14억8000만원 늘어난 79억8000만원을 신고했으며 재산 증가액 역시 이장형 비서관에 이은 2위다.

이민주 비서관은 예금액이 5억3000만원, 증권 보유액이 7억70000만원 각각 늘어났다. 가상자산 보유액도 1억7000만원 새로 신고했다.

두 비서관에 이어 위성락 국가안보실장이 61억4000만원, 김상호 춘추관장이 59억9000만원, 이태형 민정비서관이 59억원, 문진영 사회수석비서관이 57억1000만원을 각각 신고해 뒤를 이었다.

청와대 업무를 총괄하는 강훈식 비서실장은 8억1000만원으로 전체 참모 중 9번째로 적은 재산을 신고했다.

한편 권순정 정무기획비서관은 배우자가 약 1.4㎏의 24K 금을 보유하고 있다고 신고했다. 가액은 3억5000만원으로 설정했다.

봉욱 민정수석은 본인과 배우자가 보유한 다이아몬드 반지 1000만원을 신고했다.

이번 신고 대상에는 대통령경호처 소속 황인권 처장도 포함됐다. 황 처장은 12억2000만원의 재산을 신고했다.