한국노인인력개발원·동물자유연대, 업무협약 체결

[헤럴드경제=이태형 기자] 노인일자리를 통해 길고양이 관리와 주민 민원 예방을 동시에 추진하는 새로운 공공서비스 모델이 인천에서 시작된다.

한국노인인력개발원은 사단법인 동물자유연대와 25일 서울 성동구 동물자유연대에서 ‘동네 고양이 모니터링 활동가’ 시범사업 추진을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

‘동네 고양이 모니터링 활동가’ 사업은 길고양이 개체 증가로 인한 주민 민원을 예방하고, 동물복지와 지역사회 공존 문화를 확산하기 위해 노인역량활용사업으로 추진된다.

이번 사업은 시민 생활권 문제 해결 아이템을 발굴하기 위해 추진한 인천 시민 아이디어 공모에서 시작됐다.

참여자는 길고양이 서식지와 개체 현황을 파악하고, 급식소 위생관리를 점검하는 등의 업무를 수행한다.

이 과정에서 수집된 서식지 위치와 개체 수 등 현장 데이터를 지방정부에 제공하고, 지방정부는 해당 데이터를 활용해 중성화(TNR) 정책 대상을 선정하고 관리 체계를 고도화할 계획이다.

한국노인인력개발원은 예산지원, 모니터링, 평가 등을 총괄하고, 동물자유연대는 직무교육과 홍보, 지방정부는 무료급식소 장소를 제공하고 제작비를 지원한다.

김수영 한국노인인력개발원 원장은 “이번 사업은 노인일자리를 활용해 지역사회 문제를 해결하는 새로운 공공서비스 모델”이라며 “앞으로도 환경·돌봄·안전 등 다양한 분야에서 노인일자리의 사회적 가치를 확대해 나가겠다”고 밝혔다.