[헤럴드경제=민성기 기자] 대한민국 남자 축구 국가대표팀 유니폼이 디자인적으로 A등급이라는 높은 평가를 받았다.

지난 24일(현지 시간) 축구 유니폼 전문 사이트 ‘푸티헤드라인즈’는 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에 출전하는 국가 중 스포츠 브랜드 나이키의 협찬을 받는 국가들의 유니폼 디자인 등급을 발표했다.

평가 결과, 한국은 멕시코, 남아프리카공화국 등과 함께 A등급에 포함됐다.

‘푸티헤드라인즈’는 A등급 유니폼에 대해 “균형 잡힌 날카로운 디자인과 색상 구성을 갖추고 있다”고 평가했다.

색 조합과 전체적인 완성도 측면에서는 긍정적인 평가를 받은 것이다.

이는 국내 팬들의 반응과는 사뭇 다르다. 국내 팬들 사이에서는 원정 유니폼을 둘러싸고 호불호가 뚜렷하게 갈리고 있다.

축구팬들 사이에서는 “동양적인 신비로움이 있다”는 호평과 “할머니 몸뻬 바지(일바지) 같다”, “다우니(섬유유연제) 광고가 떠오른다”는 혹평이 나왔다.

나이키는 지난 19일 태극전사들이 오는 6월 열리는 2026 FIFA 북중미 월드컵에서 입을 유니폼을 공개했다.

홈 유니폼은 ‘백호’를 모티브로 팀의 회복력과 단결, 결정적인 순간에 폭발하는 공격력을 시각적으로 풀었다. 전통 한국 서예와 서구적 디자인 요소를 결합한 맞춤형 서체로 팀 정체성을 더 또렷하게 드러냈다.

어웨이 유니폼은 ‘기습’이다. 꽃이 피어오르는 순간의 응축된 에너지와 폭발적인 기세에서 영감을 받았다. 한국적 역동성을 나타냈다.

가장 높은 S등급에는 브라질, 노르웨이, 미국 등이 올랐다. S등급은 “독특한 국가 정체성을 지니고 있다”는 극찬을 받았다.

한편, 홍명보호는 오는 28일 코트디부아르와의 경기에서 처음으로 새 유니폼을 착용할 예정이다.