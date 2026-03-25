[헤럴드경제=최원혁 기자] 이준석 개혁신당 대표가 자신의 하버드대학교 졸업 학력을 두고 의혹을 제기한 한국사 강사 출신 유튜버 전한길(본명 전유관) 씨를 향해 “추가 고소에 나설 것”이라며 법적 대응을 예고했다.

25일 이 대표는 자신의 SNS를 통해 “오늘 아침부터 전유관 씨가 이준석 학력 위조 드립으로 또 망동하고 있다”고 운을 똈다.

이 대표는 “사실 저는 대다수의 국민이 제 학벌을 알아서 언급을 안 한다”면서도 “부정선거론자들이 부정선거 이야기로 시작해서 논리가 막히니까 인신공격해 보겠다고 또 이야기해댄다”고 말했다.

이어 이 대표는 과거 토론 당시를 회상하며 “역시 제가 지난 토론 때 ‘하버드대학 졸업생 커뮤니티 사이트 접속 인증해줄까요’라고 현장에서 이야기했던 게 옳았던 것”이라며 “부정선거론을 믿는 논리 전개 수준이 딱 이준석 하버드 의혹 (제기)하는 수준이랑 같아서 보통 한 가지를 하면 나머지도 하기 때문”이라고 지적했다.

그는 특히 하버드대학교에서 컴퓨터 과학(Computer Science)과 경제학(Economics) 전공이 불가능하다는 주장을 펼치는 이들을 정조준했다. 이 대표는 “그 중생들을 위해 2007년 학사가이드를 첨부한다”며 “통째로 책 AI에 때려넣고 되는지 물어보라”고 했다.

또 졸업증명서 발급 기관에 대한 의구심에 대해서도 “무식하면 용감하다고 ‘내셔널 스튜던트 클리어링하우스(National Student Clearinghouse)’가 졸업증명서 발급기관이 맞다”고 했다. 이 대표는 “선처는 없다”며 이번 학력 위조 음모론도 추가 고소를 통해 강력히 대응하겠다고 경고했다.

앞서 전씨는 본인의 유튜브 채널 ‘전한길뉴스’를 통해 이 대표의 학력에 대한 의혹을 제기했다.

방송에서 전씨는 “SAT 점수가 보통 1600점 만점인데 1440점 맞았으니까 ‘어 잘한 거 아닌가?’ 보통은 1550점, 100점 정도가 더 높은 점수를 받아야 하버드대 간다고 한다”며 “하버드대 입학하기에는 성적이 굉장히 부족하다”고 주장했다. 또 이 대표가 하버드대에 제출한 에세이도 문제 삼았으며 이 대표의 이수 과목 등에 대한 의혹도 쏟아냈다.