[헤럴드경제(부산)=정민혜 기자] 기장군은 25일 기장군의회 제294회 임시회에서 지난 10일 군의회에 재출한 ‘혁신형 SMR 신규원전 건설 후보부지 유치 동의안’이 원안 가결됐다고 밝혔다.

이에따라 기장군은 오는 27일 한국수력원자력(주) 수원 본사를 직접 방문해 유치 신청서를 제출할 계획이다. 신규원전 유치 신청서 제출 마감일은 오는 30일이다.

기장군은 지난 1월 29일 공모 참여 의사를 밝힌 이후 관내 5개 읍·면 주민을 대상으로 SMR 시설의 개념과 지역 유치 필요성 등에 대해 지속적으로 설명회를 개최하며 지역 의견을 수렴해 왔다.

정종복 기장군수는 “혁신형 SMR 유치는 지역경제 활성화는 물론 기장의 미래 에너지 산업 기반을 구축하는 핵심 토대가 될 것”이라며 “주민 지원 혜택을 확대하고 시설 안전성에 대한 우려를 해소해 오는 5월 예정된 전화 여론조사에서 군민의 높은 지지를 얻을 수 있도록 공감대 형성에 전 행정력을 집중하겠다”고 강조했다.