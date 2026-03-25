상카르 팔란티어 CTO, 블룸버그TV 인터뷰서 언급 AI주도 전쟁으로 현대전 전환 계기 됐다 평가

[헤럴드경제=도현정 기자] 미국의 인공지능(AI) 방위산업 기업 팔란티어의 시암 상카르 최고기술책임자(CTO)가 미국·이스라엘과 이란 간 전쟁에 대해 AI가 실제로 주도한 최초의 전쟁이라 평가했다.

블룸버그는 24일(현지시간) 워싱턴DC에서 열린 ‘힐 앤 밸리 포럼’(Hill and Valley Forum)에 참석한 상카르 CTO가 블룸버그TV와의 인터뷰에서 이란 전쟁에 대해 “사람들이 기술, AI로 실제 주도되고 강화되며 생산성이 크게 향상된 최초의 대규모 전투 작전이었다고 말하게 될 것이다”라고 언급했다. AI가 중심적 역할을 한 첫 주요 전쟁으로 꼽힐 것이라는게 그의 예상이다.

실제로 이번 전쟁에서 미 국방부는 공습 첫 24시간 동안 1000여개의 표적을 타격하기 위해 팔란티어가 개발한 AI 기반의 ‘메이븐 스마트 시스템’을 활용한 것으로 알려졌다.

이 시스템은 인공위성과 각종 감시장비 등에서 얻은 데이터를 분석해 실시간으로 표적을 설정하는 등 전장에서 빠른 의사결정을 하도록 지원하는 플랫폼이다. 앤트로픽의 AI 모델인 클로드가 내장돼 있다.

상카르 CTO는 표적 설정의 효율성을 높이는 데 있어 기술의 역할에 대해 “일반 대중에게 ‘타겟팅’이라는 단어는 마치 누군가가 총을 쏘는 것 같이 들린다면서 “하지만 이것은 실제로는 매우 관료적이고 대규모 교리적 프로세스”라고 전했다.

팔란티어는 페이팔 창업자 출신인 피터 틸이 공동창업한 AI 기반 방위산업 기업으로, 도널드 트럼프 미국 행정부 들어 연방정부 계약을 잇달아 수주하면서 급성장했다. 피터 틸 공동창업자는 물론, 상카르 CTO까지 억만장자 대열에 들면서 팔란티어 출신 억만장자는 5명에 달한다.