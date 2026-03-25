[헤럴드경제=최원혁 기자] 걸그룹 아이브(IVE)가 음원 차트 위 뚜렷한 존재감을 다시 한번 입증했다.

아이브는 정규 2집 ‘REVIVE+(리바이브 플러스)’의 선공개 더블 타이틀곡 ‘BANG BANG(뱅뱅)’으로 멜론 주간 차트(3월16일~3월22일) 정상을 지키며 4주 연속 1위에 올랐다. 또 지니 주간 차트에서는 5주 연속 1위를 차지하며 ‘음원 강자’ 타이틀을 공고히 했다.

또 아이브는 한터차트 주간(3월16일~3월22일) 음원 차트 1위를 유지한 것은 물론 월드 차트에서도 상위권을 지키며 글로벌 팬들의 꾸준한 관심과 화제성을 이어가고 있다.

‘뱅뱅’은 발매 후 국내 주요 음원 플랫폼을 석권하며 올해 발매곡 가운데 처음으로 퍼펙트 올킬(PAK)을 달성했다. 이는 아이브 통산 여섯 번째 PAK 기록으로, 이들의 강력한 음원 파워를 다시금 증명해냈다. 이어 아이브는 음악방송에서 3주 연속 1위를 차지하며 트리플 크라운을 기록했고 또 다른 더블 타이틀곡 ‘BLACKHOLE(블랙홀)’과 함께 총 9관왕에 오르며 차트와 방송을 아우르는 ‘아이브 신드롬’을 이어갔다.

이와함께 아이브는 지난 21일과 22일 인천 인스파이어 아레나에서 ‘2026 아이브 네 번째 팬 콘서트-다이브 인투 아이브’를 진행했다. 이들은 한층 다채로워진 퍼포먼스와 탄탄한 공연력, 팀으로서 막강한 무대 위 존재감을 선보이며 ‘공연 강자’로서의 입지를 더욱 굳혔다.

한편 아이브는 오는 4월4일 쿠알라룸푸르 공연을 시작으로 두 번째 월드 투어 ‘쇼 왓 아이 엠(SHOW WHAT I AM)’을 통해 아시아, 유럽, 미주, 오세아니아 등 전 세계 팬들과 만날 예정이다.