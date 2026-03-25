‘교도소 안에서 여성과 유흥, 한국에 연락하라며 폰을 건넸다’ 그는 ‘마약왕’이었다 [세상&]

[헤럴드경제=이영기 기자] 25일 국내 송환된 ‘마약왕’ 박왕열(48). 필리핀에서 징역형을 받아 교도소에 갇혔지만 거기서 황제처럼 군림했다는 폭로가 이어졌다. 자유롭게 교도소를 나갔다 들어오기도 하고 스마트폰까지 사용한 것으로 파악됐다. 여성들을 불러 파티까지 즐겼다고 한다. 그가 취급하는 마약의 ‘브랜드화(化)’를 꿈꿨다는 전언도 나왔다. 이날 헤럴드경