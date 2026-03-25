[헤럴드경제=서재근 기자] 제너럴 모터스(GM)는 제품 및 공장 설비를 업그레이드하고 글로벌 경쟁력을 강화하기 위해 한국 사업장에 6억 달러(약 8800억원)를 투자한다고 25일 발표했다.


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