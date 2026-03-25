MSCI ESG 평가 BBB → A등급 ‘1단계 상승’

[헤럴드경제=서재근 기자] 현대엘리베이터는 지난 23일 발표된 글로벌 ESG 평가기관 MSCI(모건스탠리 캐피털 인터내셔널)의 2026년 ESG(환경·사회·지배구조) 등급 평가에서기존 ‘BBB’에서 한 단계 상승한 ‘A’등급을 획득했다고 25일 밝혔다.

현대엘리베이터의 ESG 경영은 글로벌 승강기 업체들과 비교해도 최고 수준으로 평가된다. 글로벌 평가기관인 S&P Global의 기업지속가능성평가(CSA)에서 전년 대비 7점 상승한 59점을 기록하며 글로벌 승강기 기업 중 1위를 차지했다. 또한 국내에서도 한국ESG기준원(KCGS) 종합 A+ 등급, 서스틴베스트 종합 AA 등급 및 ‘ESG Best Companies 100’선정 등 명실상부한 ESG 선도 기업으로서의 위상을 공고히 하고 있다.

특히, 환경 부문의 경우 2022년 충주 스마트캠퍼스에 총 7600㎾의 태양광 발전 시설을 적용해 온실가스 감축에 나서고 있으며, 탄소중립 실천을 위해 배출량 보고 범위를 일부 계열사 및 해외법인까지 확대하여 관리를 강화하고 있다. 특히 제품 전생애주기 분석(LCA)를 통해 제품 개발부터 폐기까지 전 과정에서 발생하는 환경 영향을 파악하고 개선하는 활동도 진행중이다.

아울러 사회 부문에서는 연 1회 인권영향평가와 임직원 만족도 조사를 실시하고 있으며, 임직원 가족 초청 행사 등을 통해 가족친화적 기업으로 거듭나고 있다. 지배구조 부문에서는 주주가치 제고 계획 이행과 정관 개정을 통한 배당 예측가능성 제공 등 투명한 경영과 주주친화적 정책을 통해 기업 가치 향상에 힘쓰고 있다.

한편, 현대엘리베이터는 2022년 ESG 경영을 본격화하며 2050년 탄소중립 실현을 위한 중장기 계획을 수립·선포한 바 있다. 또한 ▷이사회 독립성 강화 등 지배구조 개선 ▷포용적 조직문화 정착 ▷지역사회 연계 사회공헌활동 등 다양한 ESG 활동을 활발히 전개하고 있다.