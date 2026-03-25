[헤럴드경제=도현정 기자] 지난 24일 주일 중국대사관에 침입했다 붙잡힌 괴한은 일본 육상자위대의 현직 장교인 것으로 확인됐다.

일본 경시청에 따르면 전날 오전 9시께 도쿄도 미나토구 주일 중국대사관 부지에 들어갔다가 건조물 침입 혐의로 붙잡힌 용의자는 미야자키현 육상자위대 에비노주둔지 소속 무라타 코다이(23) 3등 육위로 밝혀졌다.

3등 육위는 육상자위대의 하급 간부인 3위(尉)를 지칭하는 용어다. 한국으로 치면 소위에 해당하는 장교 계급이다.

현지 언론에 따르면 무라타 3등 육위는 경찰에서 “주일 중국대사와 만나 일본에 대한 강경 발언을 삼가면 좋겠다는 의사를 전달하려고 생각했다. 받아들여지지 않으면 자결해 놀라게 하려고 했다”고 진술했다.

경시청은 이번 범행이 용의자가 단독으로 일으킨 것으로 보고 있다.

앞서 무라타 3등 육위는 전날 주일 중국대사관에 무단 침입해다, 대사관 직원들에 의해 제압되고 경시청에 넘겨졌다. 당시 대사관 화단에서는 약 18cm 길이의 흉기도 발견됐다. 용의자는 이 흉기는 도심 대형 매장에서 직접 구입한 것이라 설명했다.

사건이 발생한 이후 중국 외교부는 “일본 자위대원이라고 자칭한 인물이 담을 넘어 주일 중국대사관에 강제 침입하는 사건이 있었다”며“일본 측에 엄중하고 강력히 항의했다”고 밝혔다.

린젠 중국 외교부 대변인은 같은 날 “이 인물은 ‘신의 이름으로 중국 외교관을 살해하겠다’고 위협했다”면서 “이는 일본 내 극우 사상과 세력이 창궐하고 있음을 보여주며, 신군국주의의 위험성을 드러낸다”고 비판했다.