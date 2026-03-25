2025년 해외 온라인 매출 2589억 원(전년비 33%↑) 달성, 서울 중소기업 경쟁력 입증 2026년 840개사로 지원 확대… 글로벌 9개 핵심 플랫폼 집중 공략 기업 단계별 맞춤 지원 및 타 권역/플랫폼 복수 지원 허용해 수출 기회 극대화

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울경제진흥원(SBA, 대표이사 김현우)은 서울 중소기업의 해외 온라인 수출 경쟁력을 강화하기 위해 글로벌 이커머스 플랫폼 진출을 지원하는 ‘2026 해외 온라인 시장 진출 지원사업’ 참여기업 840개사를 오는 4월 8일까지 공개 모집한다.

해당 지원사업은 전 세계적으로 가속화되는 온라인 중심의 유통 생태계 변화에 발맞추어, 서울의 유망기업들이 글로벌 시장으로 뻗어 나갈 수 있도록 설계되었다.

서울경제진흥원은 지원 범위를 6개 권역(북미, 일본, 동남아, 중국, 중동, 남미) 9개 플랫폼(아마존 미국/UAE, 틱톡샵 미국/동남아, 큐텐재팬, 라쿠텐, 쇼피, 샤오홍슈, 메르카도리브레)으로 지난해 대비 진출 지원 플랫폼을 확대, 기업 성장 단계별로 ▲비기너 ▲어드밴스드로 세분화된 맞춤형 솔루션을 제공한다.

해당 사업은 단순한 입점이 아닌 지원기업의 안정적인‘안착’과‘성장’에 초점을 맞추고 있다. 이를 위해 계정 구축부터 플랫폼 내에서 시장 확장까지 온라인 수출의 모든 여정을 함께하는 밀착 지원 시스템을 제공할 계획이며, 이러한 밀착 지원의 일환으로 기업의 현황과 플랫폼별 특성에 맞춰 ▲컨설팅 및 교육 ▲광고 ▲인플루언서 협력 시딩 ▲콘텐츠 마케팅, ▲라이브커머스 프로모션 등 글로벌 브랜드 경쟁력 강화를 위한 지원을 제공한다.

특히 이번 사업은 지난해 서울 중소기업들이 해외 온라인 시장에서 거둔 기록적인 성과를 바탕으로, 글로벌 시장에서의 입지를 한층 더 단단히 다질 것으로 기대된다.

서울경제진흥원은 지난해 온라인 플랫폼 중심의 수출 판로 다변화를 통해 645개 기업을 지원했으며, 뷰티 분야를 필두로 식품, 리빙 등 라이프스타일 소비재 분야에서 전년 대비 33% 증가한 약 2,589억원 규모의 해외 매출 성과를 거두었다.

큐텐재팬과 라쿠텐의 경우, 우수기업 발굴을 통해 전년 실적 대비 각각 3배 이상의 매출 성과를 내었으며, 큐텐재팬의 경우 참여기업 매출 총액이 1,000억원을 상회하며 일본 시장에서 서울 중소기업의 브랜드 경쟁력을 입증했다.

또, 지난해 서울 중소기업의 새로운 수출시장 확장을 위해 남미 최대 커머스 플랫폼 메르카도리브레 진출 지원과 크로스보더(해외 직접판매)가 본격화된 틱톡샵 진출을 선제적으로 지원하며, 중소기업의 수출 경로 다변화를 이뤄냈다.

올해 사업 역시 이러한 성공의 흐름을 이어가기 위해 뷰티, 식품, 리빙 등 다양한 분야의 유망 기업을 발굴할 예정이다. 자체 브랜드 제품을 보유한 서울 소재 중소기업이라면, 서울경제진흥원 홈페이지를 통해 4월 8일 오후 3시까지 신청이 가능하다.

아울러, 이번 공개 모집은 중소기업이 다양한 글로벌 채널을 동시에 공략하여 수출 기회를 극대화할 수 있도록 각 플랫폼별 지원사업에 복수로 지원할 수 있으며, 공개 모집 참여기업 중 제품 경쟁력과 진출 의지 등을 종합 심사하여 최종 지원기업을 선정할 예정이다.

이재훈 서울경제진흥원 마케팅본부장은 “국내 중소기업의 주요 수출 지역을 둘러싼 무역환경의 불확실성이 깊어지고, 글로벌 소비 환경이 온라인 중심으로 빠르게 재편되는 상황에서 전자상거래 플랫폼 활용 역량은 중소기업 수출 경쟁력의 본질”이라며 “서울경제진흥원은 고도화된 단계별 맞춤 지원과 핵심 시장 다변화를 통해 서울의 중소기업이 글로벌 시장에서 지속 가능한 성과를 창출할 수 있도록 전폭적으로 지원하겠다”고 말했다.