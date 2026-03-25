정연우 지식재산처 차장(오른쪽)이 지식재산 분쟁대응 지원 상담부스를 관람하고 있다.
정연우 지식재산처 차장(오른쪽)이 지식재산 분쟁대응 지원 상담부스를 관람하고 있다.

[헤럴드경제= 이권형기자] 정연우 지식재산처 차장이 25일 킨텍스 제1전시장(경기 고양시)에서 열린 ‘코리아 나라장터 엑스포 2026’에 참석했다.

조달청이 주최한 이번 ‘코리아 나라장터 엑스포 2026’에서는 지식재산처-조달청 협력 확대 방안의 일환으로 지식재산 분쟁대응 지원 상담부스를 운영한다. 상담부스에서는 수출 예정인 조달기업의 지식재산 애로사항 청취 및 지원사업 안내가 진행됐다.


kwonhl@heraldcorp.com