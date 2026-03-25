갤럭시 모바일 기기·PC 등 UAE, 카타르, 사우디 등 중동 3개국 파견자 대상 이재용 “예기치 못한 상황으로 큰 어려움…위로 전해”

[헤럴드경제=박지영 기자] 삼성전자가 정세가 불안한 중동 지역에 체류 중인 임직원과 가족들에게 격려 선물을 전달했다. 현지에 남아 있는 필수 인력의 사기를 높이고 안전 확보 노력을 이어가겠다는 취지다.

25일 삼성에 따르면 전날 이재용 삼성전자 회장의 제안으로 아랍에미리트(UAE), 카타르, 사우디아라비아 등 중동 3개국에 근무 중인 관계사 파견 임직원 500여명과 가족들에게 격려 선물을 지급했다.

임직원들은 16인치 갤럭시 북6 프로 1대 또는 갤럭시 S26 울트라(512GB)와 갤럭시탭 S11(256GB)으로 구성된 모바일 기기 세트 가운데 하나를 선택할 수 있다.

가족들에게는 전통시장과 지역 소상공인 매장에서 사용할 수 있는 온누리상품권이 지급된다. 임직원 1인과 가족 기준으로 환산하면 약 500만원 상당이다.

삼성은 갑작스런 전쟁으로 필수 인력을 제외한 대부분의 파견 인력을 귀국시키거나 제3국으로 대피시켰다.

이란·이라크·이스라엘 등 분쟁 당사국에서는 전원 철수를 완료했으며, 현재는 UAE·카타르·사우디아라비아 3개국에만 남아있다.

다른 국가에서도 희망자는 철수 조치했으며, 발주처 계약에 따른 사업 유지를 위해 필요한 인력만 체류하고 있다.

삼성은 잔류 임직원들도 피격 우려가 낮은 지역에서 안전이 확보된 상태에서만 근무하도록 하고 있으며, 현지 상황을 면밀히 점검하면서 추가 철수 여부도 검토하고 있다.

중동은 글로벌 공급망의 요충지로 인공지능(AI)과 에너지, 교통, 통신 등 인프라 투자가 활발한 지역이다.

삼성 임직원들은 현지에서 AI 데이터센터, 원자력발전소 등 에너지 플랜트, 모바일·가전 등 IT 사업을 중심으로 협력 확대와 미래 사업 발굴을 추진하고 있다.

이 회장은 임직원들에게 전달한 메시지에서 “중동지역의 예기치 못한 상황으로 큰 어려움을 겪고 있는 임직원과 가족 여러분께 깊은 위로의 마음을 전한다”며 “어려운 여건 속에서도 헌신해 준 여러분의 노고에 진심으로 감사드린다”고 했다.