[헤럴드경제=최원혁 기자] 유방암 판정을 받고 투병중인 방송인 박미선이 보험설계사 자격증 시험을 준비 중인 근황을 공개했다.

24일 박미선은 SNS를 통해 “역시 공부도 때가 있다”며 공부 중인 모습을 찍은 사진을 올렸다.

사진 속 박미선은 문제집을 펼쳐둔 채 보라색 볼캡에 안경을 착용한 모습으로 포즈를 취하고 있다.

그러면서 박미선은 “혹시 이걸 보시는 학생분들 있다면 한 살이라도 어릴 때 공부하세요”라며 “뇌도 늙나? 안 외워지네. 미치겠다 정말”이라고 했다.

박미선은 “무슨 시험을 보느냐”는 한 팬의 질문에 “보험 시험”이라고 답했다.

이어 “생명보험, 손해보험 광고를 찍으려고 자격증을 따시는 거냐”는 물음에는 “정답”이라고 답글을 남겼다.

현행 규정상 광고 모델이 영상에서 보험 상품의 상세 내용을 직접 설명하려면 실제 보험설계사 자격을 갖춰야 한다.

한편 박미선은 지난해 유방암 초기 진단을 받고 약 10개월간 방송 활동을 중단하며 치료에 전념한 바 있다.

그는 지난해 한 방송에서 “살기 위해 시작한 치료였는데 거의 죽을 것 같았다”며 “나는 ‘완쾌’라는 단어를 쓸 수 없는 환자”라고 밝혔했다.