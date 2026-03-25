DIVE 콘텐츠 시청 선물 제공 유명 작가 전시회 무료 관람

LG유플러스는 현대카드의 디지털 문화 콘텐츠 플랫폼인 ‘현대카드 DIVE’와 협업해 디지털 콘텐츠 라인업을 강화한다고 25일 밝혔다.

지난해 10월부터 통합 앱 U+one 내 디지털 콘텐츠 채널인 플러스 메뉴를 운영 중인 LG유플러스는 더 풍성한 콘텐츠를 선보이기 위해 현대카드 DIVE와 협업하게 됐다. 플러스 메뉴에 올라오는 디지털 콘텐츠는 통신사 상관없이 누구나 즐길 수 있다.

이와 함께 LG유플러스와 현대카드 DIVE는 양사 고객들을 위한 프로모션도 준비했다. 우선 다음 달 17일까지 플러스 메뉴에서 현대카드 DIVE 콘텐츠를 3개 이상 보고, 내 취향에 맞는 하나의 콘텐츠를 선정해 응모하면 경품을 선물한다. 응모는 플러스 메뉴 내 ‘내 취향저격 ONE PICK’ 콘텐츠 페이지에서 참여할 수 있다.

해당 프로모션은 LG유플러스 고객이 아니더라도 누구나 응모가 가능하다. 응모한 고객에게는 추첨을 통해 ▷발뮤다 더 토스터 프로(1명) ▷이솝 샤워 룸 세레나데 세트(3명) ▷신세계 상품권 5만원권(6명)을 선물한다.

오프라인 혜택으로는 이달 말까지 서울 용산구 현대카드 스토리지에서 열리는 도널드 저드의 전시 ‘도널드 저드: 미래’ 티켓을 무료로 제공한다. 티켓을 원하는 고객은 플러스 메뉴에서 해당 전시 소개 페이지를 현장 직원에게 보여주면 된다. 마찬가지로 누구나 U+one 앱을 내려받으면 이달 말까지 무료로 관람할 수 있다.

도널드 저드: 미래 전시는 국내에서 최초로 열리는 가구 전시다. 도널드 저드는 20세기를 대표하는 작가 중 한 명으로 평가받는다. 이번 전시에서는 그의 단순한 형태와 반복, 색채와 재료의 물성 탐구 등을 통해 예술, 건축, 디자인의 경계를 넘나든 예술 실천이 조명된다.

아울러 현대카드 DIVE에서도 LG유플러스의 기획 전시 ‘권오상의 Simplexity: AI, 인간 그리고 예술’을 만날 수 있다. 현대카드 DIVE 앱에서 해당 전시 페이지에 좋아요를 누르고, 일상비일상의틈by U+에 방문하면 권 작가의 작품 오브제 키링 제작 기회, 방문 인증 고객에 한해 추첨을 통해 전시 관련 향초 등을 선물한다.

김원기 LG유플러스 디지털CX트라이브장은 “현대카드 DIVE와의 협업으로 LG유플러스 고객들에게 차별화된 콘텐츠와 혜택을 드릴 수 있어 기쁘다”며 “앞으로 여러 아티스트·기업과의 협업으로 통신 시장에서의 차별화를 더욱 강화하겠다”고 말했다.

고재우 기자