카카오, 계열사 핵심사업 위주 정리 게임즈 지분 37.57%→14%로 축소 하반기 대형 신작 개발·마케팅 실탄 새 대주주 ‘글로벌 네트워크’도 기대

‘라인야후’를 새 주인으로 맞게 된 카카오게임즈가 글로벌 시장 공략을 위해 태세를 재정비한다.

라인야후에 3000억원의 자금을 수혈받은 카카오게임즈는 만성적인 실적부진과 신작 공백을 털고 분위기 반전을 위한 새 분기점을 맞았다.

계열사 몸집을 줄이고 체질 개선에 나서고 있는 카카오 역시, 핵심 사업에 집중하는 ‘선택과 집중’ 전략에 더욱 힘을 받게 됐다.

카카오게임즈가 25일 발표한 지분구조 재편을 통해 라인야후가 최대 주주에 오르게 된다. 라인야후가 출자한 투자목적법인(SPC) ‘LAAA(엘트리플에이) 인베스트먼트’가 카카오로부터 지분 일부를 인수, 신주 및 전환사채(CB) 인수에 참여하는 방식이다. 카카오는 기존 37.57%의 지분율을 14% 수준으로 낮추고 2대 주주로 남게 된다.

이번 지분구조 재편과 투자 유치는 카카오게임즈의 중장기 성장 동력 확보를 위한 변곡점이 될 전망이다. 새 대주주인 라인야후는 일본과 동남아, 북미 등 광범위한 글로벌 네트워크를 보유한 IT 기업이다. 게임 산업에 대한 이해도와 탄탄한 재무 구조를 갖추고 있어 카카오게임즈의 글로벌 시장 안착을 뒷받침할 최적의 파트너로 평가받는다.

카카오게임즈는 이번 매각을 통해 적자의 늪에서 벗어날 수 있는 3000억원의 ‘실탄’도 확보하게 됐다. 카카오게임즈는 지난해 5분기 연속 영업적자를 기록하며 수익성 개선이 시급한 과제로 떠오른 상태였다. 특히 지난해에는 전년 대비 25.9% 급감한 4650억원의 매출을 기록했고, 창사 이래 첫 연간 영업적자(396억원)를 내기도 했다.

실적 부진의 배경에는 ‘오딘: 발할라 라이징’에 편중된 단일 매출 구조가 있다. 오딘의 매출이 하향 안정화 단계에 접어든 상황에서 이를 대체할 신작들이 잇따라 흥행에 실패했기 때문이다. 지난해 기대를 모았던 ‘스톰게이트’와 ‘가디스 오더’ 등이 부진했고, 신작 출시 일정마저 줄줄이 연기되면서 재무적 부담이 극에 달했다.

이에 따라 카카오게임즈는 확보된 재원을 하반기 출시 예정인 ‘오딘 Q’와 ‘아키에이지 크로니클’ 등 대형 신작의 개발 및 글로벌 마케팅 비용으로 투입할 것으로 보인다.

카카오게임즈 관계자는 “이번 전략적 투자 유치와 지분구조 재편은 카카오게임즈의 글로벌 경쟁력을 한단계 높이고 지속 가능한 성장 기반을 다지는 중요한 전환점”이라며 “카카오와 라인야후를 비롯한 파트너들과의 협력을 바탕으로 글로벌 시장에서 새로운 성장 기회를 확대해 나가겠다”고 말했다.

이와 함께 업계에서는 이번 매각을 카카오그룹의 전사적인 거버넌스 효율화 작업의 일환으로 보고 있다.

최근 카카오는 본업인 카카오톡과 AI 사업에 역량을 집중하기 위해 비핵심 자산 및 계열사 정리에 속도를 내왔다. 계열사 수를 140여개에서 90여개 수준으로 줄였고, 포털 ‘다음’ 운영사 지분 매각 등 구조조정도 병행 중이다. 게임·포털·엔터테인먼트 등 일부 사업군의 실적 부진이 이어지면서 그룹 전반의 효율화 필요성이 커진 상황이다. 이에 만성적인 적자 구조에 시달리던 카카오게임즈의 경영권을 라인야후 측에 넘기되, 2대 주주로서 플랫폼 시너지는 유지하는 실리적인 선택을 한 것으로 풀이된다. 박혜림 기자