상호 신뢰 기반 협업 체제 구축

[헤럴드경제=홍승희 기자] 국가철도공단과 한국국토정보공사(LX)는 철도 인프라와 국토정보 분야 협력 강화를 위해 지난 24일부터 25일까지 이틀간 합동 협의회를 개최했다고 밝혔다.

이번 협의회는 공단의 철도 건설·자산관리 기술과 한국국토정보공사의 공간정보 역량을 결합함으로써 철도 건설을 위한 토지매수 및 자산관리 효율성을 제고하고, 디지털 기반 국토정보 활용을 확대하기 위해 마련됐다.

양 기관은 2016년부터 이어온 협력 성과를 공유하는 한편 ▷데이터 공유 및 공동 과제 활성화 ▷현장 중심의 문제 해결을 위한 실무 협력 강화 등 다양한 분야에서 협력을 추진하기로 했다.

아울러 정기적인 협의체 운영과 실무 협력을 통해 협력 과제를 구체화하고, 단계적으로 성과를 창출해 나갈 계획이다.

이안호 국가철도공단 이사장 직무대행은 “이번 협의회는 단순한 협력을 넘어 지속 가능한 공동 성과 창출을 위한 장”이라며 “상호 신뢰를 바탕으로 긴밀한 협업체계를 구축해 공공기관 간 모범적인 협력 모델을 만들어 나가겠다”고 밝혔다.