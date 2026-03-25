[헤럴드경제=박혜림 기자] NC AI가 금융권을 대상으로 피지컬 AI 기술 적용에 나선다. 월드모델 기반 연구 성과를 실제 산업 현장으로 확장하는 첫 사례다.

NC AI는 신한금융그룹과 디지털 트윈 및 VLA(Vision-Language-Action) 기술의 금융 적용을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 25일 밝혔다. 협약식에는 이연수 NC AI 대표와 김민재 CTO, 최혁재 신한금융지주 AX·디지털부문장 등 주요 관계자가 참석했다.

이번 협력의 핵심은 NC AI의 피지컬 AI 기술을 오프라인 금융 환경에 접목하는 데 있다. 현실 세계를 이해하고 상호작용하는 월드모델 기반 기술을 활용해 영업점 운영과 고객 경험을 개선하는 방안을 공동으로 모색한다.

양사는 디지털 트윈과 VLA 모델을 기반으로 신규 협력 과제를 발굴하고, 영상 데이터를 활용한 분석 기술의 실제 적용 가능성도 함께 검토할 계획이다. 이를 통해 금융 현장의 운영 데이터를 정밀하게 분석하고, 물리적 환경 개선으로 이어지는 구조를 구축한다는 구상이다.

구체적으로는 영업점을 방문하는 고객의 동선과 대기 시간, 창구 운영 흐름 등을 데이터 기반으로 분석한다. 이후 디지털 트윈으로 구현된 가상 환경에서 창구 배치나 키오스크 구성 변화를 시뮬레이션해 최적의 공간 설계를 도출할 예정이다. 실제 운영 환경에 영향을 미치기 전에 다양한 시나리오를 검증할 수 있다는 점이 특징이다.

데이터 활용 과정에서는 개인정보 보호도 병행한다. 수집된 정보는 비식별화 기술을 적용해 처리하고, 안전한 데이터 관리 체계를 구축함으로써 보안과 활용성을 동시에 확보한다는 방침이다.

이번 협약은 피지컬 AI 기술이 연구 단계를 넘어 실제 금융 현장에 적용되는 사례라는 점에서 의미가 있다. 디지털 트윈과 VLA를 활용해 오프라인 공간을 분석하고 최적화하는 접근은 향후 금융뿐 아니라 제조, 국방 등 다양한 산업으로 확장될 가능성이 크다.

NC AI는 이번 협력을 계기로 월드모델 기술 고도화에 속도를 낼 계획이다. 물리 환경을 이해하고 시뮬레이션하는 기술을 기반으로 산업 전반에서의 활용 범위를 넓힌다는 전략이다.

이연수 NC AI 대표는 “피지컬 AI의 금융권 도입은 NC AI가 주도할 물리 공간 혁신의 시작”이라며 “이번 협약을 기점으로 금융 환경의 혁신을 이끌고, 나아가 국가 주요 산업 현장의 패러다임을 뒤바꾸는 글로벌 피지컬 AI 선도 기업으로 도약하겠다”고 말했다.

최혁재 신한금융지주회사 AX·디지털부문장은 “이번 업무협약은 NC AI와 협업한 디지털 트윈을 활용함으로써 고객이 영업점을 이용하는 모든 과정을 데이터화하고 최적의 경험을 제공하기 위해 추진했다”며 “앞으로도 신한금융은 피지컬 AI 기술을 금융에 적용해 고객경험 개선과 내부통제 강화를 통한 지속가능한 성장을 이뤄낼 계획이다”고 밝혔다.