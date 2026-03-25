거시경제 물가·에너지·금융·민생·해외 등 5개 실무 대응반 설치 매주 점검 결과 보고

[헤럴드경제=서영상·문혜현 기자] 청와대는 25일 최근 급박하게 돌아가는 중동상황에 선제적으로 대응하기 위해 이재명 대통령이 주재하는 비상계획점검회의 산하에 강훈식 비서실장이 주재하는 비상경제상황실을 설치한다고 밝혔다.

홍익표 정무수석은 이날 춘추관에서 브리핑을 갖고 “비상경제상황실을 설치해 총리를 본부장으로 하는 범정부 비상 경제 본부와 호흡을 맞춰 중동 전쟁에 따른 국내외 상황을 보다 엄중히 관리해 나갈 것”이라고 밝혔다.

이어 홍 수석은 “비상경제상황실은 비서실장이 중심이 돼 운영된다”면서 “안보실장과 정책실장이 부실장을 맡고 정무수석이 총괄 간사를, 국정상황실장이 실무 간사 역할을 하게 된다”고 설명했다.

비상경제상황실 아래는 ▷거시경제 물가 대응반 ▷에너지 수급반 ▷금융 안정반 ▷민생 복지반 ▷해외 상황 관리반 등 5개 실무 대응반을 운영하며, 각 대응반은 청와대 수석급이 반장을 맡게 된다.

거시경제 물가 대응반·에너지 수급반·금융 안정반은 하준경 경제수석이, 민생 복지반은 문진영 사회수석이, 해외 상황 관리반은 오현주 국가안보실 3차장이 반장을 맡는다.

홍 수석은 “각 대응반장은 부처 장관을 책임자로 하는 정부 실무 대응반의 업무 추진 상황을 점검하게 되며 국정상황실은 청와대의 실무 대응반 활동을 종합 점검해 그 결과를 매일 아침 현안 점검 회의에 보고할 예정”이라며 “점검 결과는 정기적으로 국민 여러분께 설명해 드리도록 하겠다”고 말했다.

점검 결과 보고는 매주 수요일 오전일 것으로 전망된다.

홍 수석은 “정부는 (중동 상황이) 최소 3개월 그리고 길게는 6개월 정도까지 (이어질 것을) 염두에 두면서 다양한 시나리오 별 대응 방안을 준비하고 있다”면서 “국민 여러분께 다시 한 번 말씀드리지만 정부의 정책과 조치를 신뢰하고 따라주라. 청와대와 정부는 국민들의 피해를 최소화할 수 있도록 최선의 노력을 다하고 있다”고 했다.