[헤럴드경제=박혜림 기자] 한국엡손이 전동공구 브랜드 밀워키와 손잡고 산업 현장용 협업 패키지 제품을 선보인다.

엡손은 밀워키와 업무협약(MOU)을 체결하고, 현장 작업 효율성과 관리 편의성을 동시에 강화한 ‘현장 솔루션 패키지’ 2종을 출시한다고 밝혔다. 건설·설비·제조 등 산업 현장에서 요구되는 작업 환경을 고려해 전동공구와 라벨링 장비를 결합한 것이 특징이다.

양사는 이번 협업을 통해 각 사의 강점을 결합했다. 엡손의 산업용 라벨 프린팅 기술과 밀워키의 전동공구 성능을 하나의 패키지로 묶어 작업과 자산 관리까지 지원하는 통합 솔루션 형태로 구성했다. 산업용 제품군에서 모두 강점을 가진 두 브랜드의 협업을 통해 프로 시장 내 입지를 강화한다는 전략이다.

제품은 전문가용과 입문자용 두 가지 라인업으로 나뉜다. 전문가용 패키지 ‘프리시전 포스 프로(PRECISION FORCE Pro)’는 산업용 라벨프린터 ‘LW-Z700’과 임팩트 드라이버 ‘M12 FID2-5252X’를 포함해 정밀 작업 환경에 적합하도록 구성됐다. 해당 제품은 39만9000원에 판매된다.

입문자용 ‘프리시전 포스 스타터(PRECISION FORCE Starter)’는 라벨프린터 ‘LW-K200BK’를 비롯해 툴박스, 라쳇 드라이버, 줄자 등 기본 공구를 함께 제공해 현장 초보자도 바로 사용할 수 있도록 했다. 가격은 9만9900원이다.

이번 협업 제품은 엡손 공식 온라인 채널 ‘엡손 라운지’를 통해 판매된다.