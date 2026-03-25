- 1세대 경로당에서 4세대 수영장으로... 아파트 커뮤니티의 진화

- 실내수영장, 스카이라운지까지... 업성 푸르지오 레이크시티 ‘올인원 커뮤니티’ 선보일 예정

서울 서초구에 사는 30대 워킹맘 A씨의 주말은 단지 안에서 여유롭게 시작된다. 토요일 오전, 아이와 함께 단지 내 산책로를 걸으며 아름다운 조경을 만끽하고, 오후에는 단지 내 수영장에서 아이의 레슨을 지켜보며 잠시 숨을 돌린다. 아이가 실내체육관 농구클럽에서 땀을 흘리는 동안 비로소 찾아온 나만의 시간. 저녁에는 최상층 스카이라운지에서 친구들과 와인 한 잔을 기울이며 일주일의 피로를 씻어낸다.

이 같은 생활은 더 이상 서울 강남 일부 고급 아파트만의 이야기가 아니다. 최근 아파트 시장에서는 단지 내에서 모든 것을 해결하는 ‘올인원 커뮤니티’가 새로운 주거 기준으로 자리 잡고 있다.

아파트 커뮤니티는 세대를 거듭할수록 진화하고 있다. 과거 1990년대 1~2세대 아파트가 어린이 놀이터나 경로당이 전부였다면, 1990년대 말~2000년대 초 브랜드 아파트가 들어서면서 보다 고급화된 커뮤니티 시설이 등장하기 시작했다. 특히 현재는 주거 경험과 입주민 라이프스타일을 반영하는 ‘4세대 아파트’가 시장에서 각광받고 있다.

올 초, 한국갤럽이 희림·알투코리아와 함께 발표한 ‘2026 부동산 트렌드’에 따르면, 소비자들이 거주하길 희망하는 주택 특화 콘셉트로 ‘다양한 커뮤니티가 갖춰진 주택’ 응답이 34%로 2년 연속 1위를 차지했다. 또한, 향후 주택 선택 시 상품 고려 요인 중에서는 단지 내 녹지/조경 응답이 28%로 전년 대비 10%나 큰 폭으로 상승해 실수요자들이 아파트를 선택할 때 커뮤니티와 조경을 중요하게 여기는 것으로 나타났다.

이러한 변화는 주거 소비층의 변화와도 맞닿아 있다. 특히 최근 3040 젊은 부모들은 자산 가치 상승만큼이나 자녀들과 함께 보내는 시간을 무엇보다 중요하게 여긴다. 3040 세대가 시장의 핵심 수요로 떠오르면서 아파트가 단순히 잠만 자는 공간이 아니라, 문화·여가 등 다양한 라이프스타일을 충족하는 공간으로서 역할이 강조되고 있는 것이다.

건설사들도 이러한 흐름에 맞춰 커뮤니티를 대폭 강화하는 추세다. 최근에는 단순 피트니스 수준을 넘어 게스트하우스, 스카이라운지, 실내수영장 등 고급화된 시설을 통해 단지의 상징성과 프리미엄을 동시에 끌어올리고 있다.

■ 업성 푸르지오 레이크시티, 4세대 올인원 커뮤니티 선보여

이러한 상황에서 최근 천안에서는 ‘올인원 커뮤니티’를 갖춘 4세대 아파트가 분양을 앞두고 있다. 바로 충남 천안시 업성동 일대 총 1,908세대 규모로 조성하는 업성 푸르지오 레이크시티로, 이 중 1블록 1,460가구를 3월에 먼저 분양 예정이다.

단지에서 가장 눈길을 끄는 것은 프라이빗한 실내수영장과 스카이라운지다. 기존에 실내수영장이나 스카이라운지는 수도권 하이엔드 단지에서나 볼 수 있었던 상징적인 시설이다.

업성 푸르지오 레이크시티는 천안시 내에서도 드물게 실내수영장(25m·4레인 규격)을 비롯해 초고층 스카이라운지까지 갖춰 입주민의 품격을 높일 것으로 보인다. 특히 39층 스카이라운지에서는 성성호수공원의 아름다운 경관을 파노라마 조망으로 즐기며 하루의 피로를 잊을 수 있다.

또한, 피트니스 시설은 물론, 골프연습장, 대형 선큰 가든, 브런치 카페 등도 계획되어 단지 내에서 모임, 휴식까지 한 번에 해결할 수 있다. 날씨와 상관없이 운동을 즐길 수 있는 다목적 실내체육관도 갖췄으며, 유아 풀장, 작은도서관, 실내놀이터 등 아이들을 위한 공간도 다양하게 마련했다.

커뮤니티뿐 아니라 조경 역시 특화 설계가 적용된다. 시행사인 DSD삼호에서는 세계조경가협회(IFLA) APR 조경대상을 수상한 ‘일산자이 위시티’의 설계 경험을 바탕으로 ‘그랜드 레이크 앤 포레스트 가든’이란 콘셉트 아래 물과 숲이 공존하는 조경을 구현할 계획이다. 특히 약 37%에 달하는 높은 녹지율을 통해 단지 곳곳에 아름다운 테마 정원을 조성할 예정이다.

세대 내부는 전용면적 72㎡, 84㎡, 95㎡과 같은 다양한 타입으로 구성돼 수요자의 취향에 맞춰 다양한 선택이 가능하단 점도 특징이다. 아울러 4베이 판상형 구조를 비롯해 3면 발코니 확장 설계(일부세대) , 알파룸(일부 세대 적용) 등을 도입해 공간 활용도와 주거 편의성을 높일 전망이다.

분양 관계자는 “집이라는 공간이 단순한 주거 기능을 넘어 단지 내에서 다양한 생활을 누릴 수 있는 라이프스타일 중심으로 변화하면서, 분양을 앞두고 단지 내 조성되는 조경, 커뮤니티에 대한 관심이 매우 높은 상황”이라며 “업성 푸르지오 레이크시티의 경우, 성성호수생활권 내에서도 뛰어난 상품성과 조경 특화에 더해 남측으로 펼쳐진 성성호수공원을 조망할 수 있다는 점에서도 좋은 반응을 얻고 있다”고 말했다.

한편 업성 푸르지오 레이크시티의 견본주택은 성성호수공원 사업지 인근에 마련되며, 3월 중 개관 예정이다.