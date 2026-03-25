매년 3월 24일은 결핵예방의 날, 군민 예방수칙 실천 독려

[헤럴드경제(강진)=김경민기자]강진군이 3월 24일 ‘결핵 예방의 날’을 맞아 군민들의 결핵 예방수칙 실천을 독려하고 결핵 조기검진의 중요성을 알리고자 지난 24일 강진읍 시장에서 결핵 예방·퇴치 캠페인을 실시했다.

이번 캠페인은 의료기관 및 약국과 연계해 결핵 의심증상 안내, 올바른 기침 예절, 무료 결핵검진 홍보 등을 실시했으며, 현수막 게시와 전광판 홍보 등을 병행해 군민들의 인식 제고에 힘썼다. 또한 고위험군을 대상으로 결핵 예방수칙을 적극 안내하고, 신속한 치료로 연계할 예정이다.

이에 강진군은 호흡기 유증상자 및 65세 이상 군민을 대상으로 연중 무료 결핵검진을 실시하고 있으며, 검진 접근성을 높이기 위해 경로당 등 찾아가는 검진도 병행하고 있다.

특히 강진군은 국내 결핵환자의 60% 이상을 차지하는 만 65세 이상 어르신들의 결핵검진을 위해 대한결핵협회와 협력해 경로당 결핵검진을 시행하고 있으며, 찾아가는 경로당 감염병 예방 교육도 함께 실시하고 있다. 또한 ‘2주 이상 기침하면 결핵검진’, ‘만 65세 이상 어르신을 연 1회 결핵검진 권고’라는 핵심 메시지를 중심으로 예방 홍보를 강화할 계획이다.

한준호 보건소장은 “2주 이상 기침 등 호흡기 증상이 있는 경우 신속한 조기검진이 중요하다”며, “결핵 예방의 날을 계기로 군민들이 예방수칙을 실천하고 검진에 적극 참여할 수 있도록 홍보와 지원을 강화하겠다”고 말했다.