3년간 100억 투입…‘그냥드림’ 연계 복지 강화

[헤럴드경제=유혜림 기자] 신한금융희망재단이 25일 보건복지부와 협력해 ‘그냥드림’ 사업을 기반으로 한 위기가정 지원을 확대한다.

신한금융희망재단은 지난 24일 서울 중구 사랑의열매 회관에서 보건복지부·사회복지공동모금회·한국사회복지협의회와 함께 ‘그냥드림’ 기부금 전달식을 열고 위기가정 지원사업 연계 업무협약을 체결했다고 25일 밝혔다.

‘그냥드림’은 당장 끼니 해결이 어려운 취약계층에 조건 없이 먹거리와 생필품을 지원하는 보건복지부의 생활밀착형 사업이다. 지난달 이재명 대통령은 충주시건강복지타운 안에 위치한 그냥드림 코너를 방문해 “(음식물) 훔쳐서 감옥가는 사람 없게 만들자는 사업”이라며 확대 필요성을 강조한 바있다.

이번 협약은 신한금융이 지난 2월 ‘그냥드림’ 사업 지원 규모를 3년간 총 100억원으로 확대하기로 결정한 데 따른 후속 조치로, 국민적 성원에 보답하고 기업의 사회적 책임을 강화하기 위해 추진됐다. 이에 재단은 ‘그냥드림’을 통해 발굴된 소외계층 약 1000가구를 대상으로 위기가정 지원사업 ‘위기의 순간, 신한과 함께’를 연계해 생계 안정 지원에 나설 계획이다.

‘위기의 순간, 신한과 함께’는 사회복지사와 경찰관의 추천을 통해 위기가정을 조기에 발굴하고, 생계·의료·교육·주거비 등을 가구당 최대 300만원까지 지원하는 사업이다. 이번 협약으로 지원 대상이 확대되면서 보다 많은 가구가 도움을 받을 것으로 기대된다.

한편 신한금융희망재단은 ‘위기의 순간, 신한과 함께’를 통해 현재까지 누적 1만3073가구에 약 200억원을 지원했으며, 올해도 총 9회차에 걸쳐 사업을 이어갈 예정이다. 재단 관계자는 “앞으로도 공공과 민간의 협력을 바탕으로 다양한 사회공헌 활동을 지속해 나갈 것”이라고 밝혔다.