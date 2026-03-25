민주당 지지층선 추 40%-김 34% ‘오차범위’

[헤럴드경제=강문규 기자] 더불어민주당 경기도지사 후보 본경선을 앞두고 처음 공개된 여론조사에서 김동연 경기도지사가 오차범위 밖에서 1위를 기록한 것으로 나타났다.

24일 중부일보 의뢰로 여론조사기관 ㈜엠브레인퍼블릭이 경기도 거주 만 18세 이상 남녀 800명을 대상으로 지난 23일 실시한 여론조사에 따르면, ‘민주당 경기도지사 후보로 가장 적합한 인물은 누구인가’라는 질문에 34%가 김 지사라고 답했다. 추 의원은 24%, 한준호 의원은 14%를 각각 기록했다. 김 지사와 추 의원 격차는 10%포인트(p)로 오차범위 밖이다. ‘적합한 후보가 없다’는 18%, ‘잘 모른다’는 6%로 나왔다. (95% 신뢰수준에 오차범위 ±3.5%p. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조)

연령대별로 김 지사는 18~29세(35%), 30대(26%) 60대(44%), 70세 이상(48%)에서, 추 의원은 40대(35%), 50대(41%)에서 가장 높은 지지를 얻었다.

지지층별로 보면, 민주당 지지층에서는 추 의원이 40%를 얻어 오차범위 안에서 김 지사(34%)에 앞섰다. 한 의원은 20%로 조사됐다. 진보층에서는 추 의원이 39%, 김 지사 34%, 한 의원 14%였다. 중도층에서는 김 지사 32%, 한 의원 23%, 추 의원 22%를 얻었다.

무당층(없다·모름·무응답)에서는 김 지사 30%, 추 의원 9%, 한 의원 8%였다.

국민의힘을 포함한 경기도지사 전체 후보 적합도 결과에서는 김 지사가 25%, 추 의원이 22%의 지지를 얻었다. 이어 한 의원 11%, 유승민 전 의원 10%, 양향자 국민의힘 최고위원 6%, 함진규 전 한국도로공사 사장 2%, 홍성규 전 진보당 수석대변인 1%로 뒤를 이었다. ‘없다’ 16%, 무응답 5%, 기타 후보 2%였다.

이번 여론조사는 성·연령·지역별 할당 후 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 구조화된 설문지를 이용한 전화면접조사 방식으로 진행됐다. 응답률은 12.7%다. 통계보정은 지난달 말 행정안전부 주민등록 인구통계 기준 성·연령·지역별 가중값(셀가중)을 부여했다.