계좌 개설 고객 전원 커피 쿠폰 지급 최대 5만원 상품권 제공 국내주식 거래 시 1년간 우대수수료 적용

[헤럴드경제=문이림 기자] 유진투자증권이 해외주식 투자자의 절세 혜택을 지원하기 위해 오는 7월 31일까지 ‘대한민국 투자자를 위한 국내시장복귀계좌(RIA) 계좌 개설 이벤트’를 진행한다고 25일 밝혔다.

유진투자증권은 이번 이벤트를 통해 온라인으로 RIA 계좌를 개설한 고객 전원에게 메가커피 아메리카노를 제공한다. 해당 혜택은 이벤트 기간 내 최초로 RIA 계좌를 개설한 고객을 대상으로 1회 제공된다. 100만원 이상 해외주식 매도한도 설정 및 입고 조건을 충족해야 한다.

국내주식 순매수 금액에 따라 최대 5만원의 신세계 상품권도 지급한다. 순매수 금액 기준으로 5000만원 이상은 5만원, 3000만원 이상 5000만원 미만은 3만원, 1000만원 이상 3000만원 미만은 2만원, 100만원 이상 1000만원 미만은 1만원의 혜택이 제공된다.

RIA 계좌를 통해 국내주식을 거래하는 고객에게는 1년간 국내주식 0.0049%의 우대수수료가 적용된다.

RIA 계좌는 해외주식 매도 자금을 원화로 환전하여 1년간 국내주식에 투자할 경우 해외주식 양도소득세 부담을 줄여주는 한시적 세제혜택 계좌다.

매도액 기준 1인당 5000만원까지 비과세 대상이다. 양도세 감면율은 5월 말까지 매도 시 100%, 7월 말까지 매도 시 80%, 연말까지 매도하면 50%다.